คุณยายวัย 72 สร้างกุศลใหญ่ครั้งสุดท้าย บริจาคดวงตาช่วย 2 ชีวิตให้กลับมามองเห็น

คุณยายขัน วัย 72 ปี บริจาคดวงตาช่วย 2 ชีวิตให้กลับมามองเห็น หลังเดินไปซื้อของร้านค้าในหมู่บ้าน ถูกจยย.ชนโคม่า หมอสุดยื้อ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นางรุ่งระวี มีทองคำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางขัน มอญเทศ อายุ 72 ปี ชาวบ้าน หมู่ 8 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยญาติได้บริจาคดวงตาสามารถนำไปช่วยให้ผู้ป่วยด้านสายตาสามารถกลับมามองเห็นแสงสว่างได้ถึง 2 คน
พร้อมกันนี้ผู้บริหารโรงพยาบาล ได้มอบหรีดเคารพศพของศูนย์ดวงตา สภาสกาชาดไทย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมี นายอภิวัฒน์ เรืองโรจน์ อายุ 37 ปี หลานชายเป็นตัวแทนรับมอบ
นายอภิวัฒน์ เปิดเผยว่า นางขัน มอญเทศ มีศักดิ์เป็นยายของตนอาศัยอยู่กับน้า แต่ยายมีภาวะพิการทางสมองมักจะหลงๆ ลืมๆ ขาก็เดินไม่สะดวก แต่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง วันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.30 น.ยายกำลังจะเดินไปซื้อของกินที่ร้านค้าในหมู่บ้าน แล้วถูกรถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บสาหัส
“หน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พบว่าอวัยวะภายในตับแตก แพทย์ทำการผ่าตัดในทันที แต่เนื่องจากยายอายุมากแล้วและได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตในเวลา 11.55 น.ของวันนี้ หลังยายเสียชีวิตพยาบาลมาพูดคุยถึงโครงการบริจาคดวงตาเพื่อนำไปช่วยให้ผู้ป่วยทางด้านสายตาให้กลับมามองเห็นได้ ตอนแรกตนและญาติๆ มีความเชื่อว่าหากบริจาคอวัยวะไปแล้วเกิดชาติหน้ายายอาจจะไม่ครบ 32
แต่เมื่อได้รับฟังการอธิบายของพยาบาลแล้วจึงเข้าใจ ยินดีที่จะบริจาคดวงตาทั้ง 2 ข้างเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้านสายตาที่มองไม่เห็นให้กลับมามองเห็นได้ถึง 2 คน ซึ่งบุญกุศลที่เกิดจากการบริจาคดวงตาให้ผู้อื่นได้มองเห็นอีกครั้งถึง 2 คน หากชาติหน้ามีจริงขอให้ยายเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอวัยวะครบ 32 และไม่มีความพิการเหมือนเช่นในชาตินี้”