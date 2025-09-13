สลด สาวเด็กปั๊มกลับไม่ถึงบ้าน 18 ล้อ จอดไม่แสดงสัญญาณไฟ ขี่จยย.พุ่งชนท้ายเสียชีวิต

สลด สาวเด็กปั๊มกลับไม่ถึงบ้าน ขี่จยย.พุ่งชนท้าย 18 ล้อดับ ชาวบ้านบ่นระงม บรรทุกจอดไม่เปิดไฟ
เมื่อเวลา 22.45 น.วันที่ 12 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์จอดริมทาง ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันที โดยเหตุเกิดบนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง-ตรัง ท้องที่บ้านส้มตรีด อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ รพ.พัทลุง
ที่เกิดเหตุ บนถนนสายดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบศพ น.ส.รุ้งตะวัน อายุ 30 ปี ชาว ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง นอนจมกองเลือดอยู่ข้างรถจยย.ฮอนด้าแวฟ สีแดงดำ ใกล้กันพบรถบรรทุก 18 ล้อ ตำรวจจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น.ส.รุ้งตะวัน ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักหลังเสร็จงานจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา โดยผู้ตายสวมหมวกกันน็อกด้วย กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุที่มีรถบรรทุกจอดอยู่ริมทาง จึงชนท้ายเข้าอย่างจัง ก่อนเสียชีวิตดังกล่าว
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง มาดูเหตุการณ์ ต่างพากันต่อว่ารถบรรทุกที่จอดริมถนนว่าไม่แสดงสัญญาณไฟ และจอดแบบไม่สนใจใคร ก่อนหน้านี้มาจอด แล้วมีรถจักรยานยนต์ชนท้าย จนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย แต่ยังกลับมาจอดใกล้ในจุดเดิมอีก จนเกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง