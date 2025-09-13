สลด พบศพ 3 แรงงานเถื่อน เรือชนตอไม้ ลอยอืดกลางเขื่อนวชิราลงกรณ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กาญจนบุรี ช่วงเวลา 11.35 น. วันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา นายสุริยะศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบศพแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย ลอยอืดขึ้นมาบนผิวน้ำบริเวณเขาไก่อู อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ท้องที่หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
หลังจากได้รับแจ้งจึงมอบหมายให้ นายภิญโญ โพธิ์สีทอง ปลัดฝ่ายป้องกัน อำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ร้อย อส.อ.สังขละบุรี ที่ 4 (ชุดเคลื่อนที่เร็ว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (หนองกุ่ม) และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จุดพระเจดีย์ สนธิกำลังนำเรือออกเดินทางไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย กลับขึ้นมาบนฝั่ง
โดยจุดพบศพอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (หนองกุ่ม) ไปประมาณ 300 เมตร ซึ่งกว่าจะกู้ร่างขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานานพอสมควร จากนั้นจึงนำศพไปชันสูตรที่ รพ.สังขละบุรี
ทั้งนี้แหล่งข่าวแจ้งว่า ช่วงเวลาประมาณ 20.30 น. ของคืนวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ด้วยการใช้เรือเป็นพาหนะล่องไปตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ แล้วไปขึ้นฝั่งทั้งในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ และพื้นที่หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี โดยในคืนดังกล่าวมีเรือไปรับแรงงานมาจากท่าน้ำบ้านดงสัก หมู่ 2 ต.หนองลู จำนวน 22 คน ระหว่างเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเรือลำดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำ ทำให้แรงงานทั้ง 3 รายกระเด็นตกเรือแล้วจมหายลงไปใต้ท้องน้ำ จนกระทั่งชาวบ้านในพื้นที่มาพบศพอืดลอยขึ้นมาเหนือน้ำในวันนี้
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบจำนวนของผู้ที่พลัfตกลงไปในน้ำที่แน่ชัดว่ามีจำนวนเท่าใดกันแน่ ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี จะได้ทำการเร่งสอบปากคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แน่ชัดต่อไป