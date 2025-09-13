ด่วน เพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัทจีน ในระยอง ควันดำลอยสูง ระดับรถดับเพลิง 10 คันสกัดไฟ

ด่วน ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัทจีน ในระยอง ควันดำลอยสูง ระดับรถดับเพลิง 10 คันสกัดไฟ
เมื่อเวลา 07.53 น. วันที่ 13 กันยายน พ.ต.ท.สิทธิเดช วะสมบัติ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าของบริษัทจีนแห่งหนึ่ง ถนนชากกลาง-มิตรประชา ชุมชน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครมาบตาพุด และใกล้เคียง รุดไประงับเหตุ
ต้นเพลิงอยู่โกดังเก็บสินค้า ประเภทถุงพลาสติกที่นำมารีไซเคิล เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ลามไหม้สินค้าทั้งโกดัง พบกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดำทะมึนทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เร่งฉีดสกัดต้นเพลิง ซึ่งขณะยังไม่สามารถดับได้
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งช่วงเกิดเหตุ ยังไม่มีคนงานเข้าไปทำงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดต่อไป
สำหรับ บริษัทดังกล่าวเป็นโรงงานสัญชาติจีน ประกอบธุรกิจขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น