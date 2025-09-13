ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ชาวบ้านห้วยแถลงกว่า 200 หลัง เจอวิกฤตแล้ง-ต้องระดมเงินซื้อเครื่องสูบน้ำมาใช้กันเอง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ แต่ฝนกลับตกไม่ทั่วฟ้า เพราะที่บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กลับประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ ทำให้ปริมาณน้ำดิบภายในสระน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด วัดและชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ ได้รับความเดือดร้อนกันแล้ว
นายสมศักดิ์ พานิชกุล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแถลง กล่าวว่า หลังจากพื้นที่อื่นเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน แต่บ้านปรางค์กลับเจอฝนทิ้งช่วงหลายสัปดาห์ ทำให้สระน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จนเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของความจุ ทางผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และพระภิกษุสงฆ์ จึงช่วยนำกันเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง และนำเงินหมู่บ้านกับเงินบริจาคมาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเครื่องสูบ เพื่อจะได้สูบดึงน้ำจากคลองน้ำที่พอจะมีน้ำเก็บกักอยู่บ้าง สูบน้ำไปลงยังสระน้ำประปาหมู่บ้านของบ้านปรางค์ เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร แม้ว่าจะต้องสิ้นเปลืองค่าเชื้อเพลิง แต่ชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านโดยด่วนด้วย รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว เพราะช่วงหน้าฝนทุกปีจะต้องสูบน้ำไปเข้าสระประปาหมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อน