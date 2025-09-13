ด่านสะเดา-มาเลเซียหนาแน่น! นักท่องเที่ยวรอคิวข้ามมาไทย คาดทะลุ 1.7 หมื่นคนช่วงหยุดยาว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่บริเวณด่านพรหมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงาน คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดทำการในเวลา 05.00 น. รถบัสนำเที่ยวและรถยนต์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวต่างทะลักจอดรอคิวตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จนทำให้บริเวณลาดจอดรถหน้าอาคารขาเข้าประเทศไทยแคบไปถนัดตา ขณะที่หางแถวล้ำไปในประเทศมาเลเซีย
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนื่องในวันหยุดยาว ประกอบกับช่วงปิดเทอม ซึ่งมีตัวเลขของเมื่อวานนี้ (12 ก.ย.) มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 14,000 คน เดินทางผ่านด่านสะเดาเข้ามา ส่วนในวันนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 17,000 คน ในส่วนของศุลกากรสะเดา ได้เร่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์หรือรถจักยานยนต์เข้ามา มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่พร้อมแนะนำแก่นักท่องเที่ยวให้ยื่นเอกสารพร้อมรับบัตรคิว เพื่อยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ตรวจและออกใบขนขาเข้าพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาตรงขั้นตอนนี้มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่ามีความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดและเทศกาล
ด้าน นางนิรมล ศรีวุฒิชาญ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร กล่าวว่า ตอนนี้เราได้มีการแจกบัตรคิวโดยมีการตรวจเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงมาเข้าคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนฯ ออกมา ซึ่งทางด่านได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจากการสังเกตพบว่าในวันนี้ บริเวณที่ทำเอกสารหรือใบขนขาเข้าพิเศษ ไม่ได้หนาแน่นเหมือนที่ผ่านๆมา ทั้งๆที่มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากก็ตาม ซึ่งตามข้อมูลเฉพาะรถทัวร์ รถบัส 120 คัน รถยนต์ส่วนตัว 3,000 – 4,000 คัน โดยที่ปลายทางยังเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่และภูเก็ต