กกต.เชียงราย ยันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต7 โปร่งใส แจงมีคนจดชื่อ แค่ผู้ไปฟังปราศรัย ไม่บ่งชี้ซื้อเสียง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายหลังนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีต ส.ส.เชียงราย เจ้าของพื้นที่ จากพรรคเพื่อไทย ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีเรื่องการจัดสรรงบประมาณเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ ทำให้ถูกถอนจากการเป็น ส.ส.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งทางกกต.เชียงราย ได้เปิดให้มีรับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม และจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่ 14 กันยายนนี้ ว่า ในวันสุดท้ายยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้สมัครต่างพากันหาเสียงทิ้งท้าย โดยเน้นการใช้รถยนต์ตระเวนหาเสียงไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเอง
นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและค่อนข้างมีความโป่งใส เนื่องจากตั้งแต่มีการรับรับสมัครมาจนถึงวันนี้ของการหาเสียงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือมีการตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแม้แต่เรื่องเดียว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี
ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครบางคนกังวลในเรื่องว่ามีกลุ่มบุคคลมีการจดรายชื่อของประชาชนในพื้นที่ไว้ ซึ่งในการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นเพียงการจดรายชื่อของผู้ที่มาร่วมฟังการปราศรัยตามเวทีต่างๆเท่านั้น ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการล่ารายชื่อไปเพื่อการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง และเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครร้องเรียนมายัง กกต.เชียงราย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ละทิ้งจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใสที่สุด
นายชูชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทาง กกต.เชียงราย ก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะกับทางผู้สมัครพร้อมกับทีมงานหาเสียงแล้ว ให้มีการหาเสียงอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ละเมิดหรือกระทำผิดเพราะอาจทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งได้ ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้งด้วย มาถึงตอนนี้ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งมี 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว มีการแจกจ่ายหีบและบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลืองตั้งทั้ง 285 หน่วยแล้ว โดยมีทางผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งใน จ.พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ และลำปาง มาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมา คือ นายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ ในครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 2 คน คือ นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลขที่ 1 จากพรรคเพื่อไทย และนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครหมายเลขที่ 2 จากพรรคประชาชน