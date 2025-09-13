ปธ.สภาอบจ.อุบลฯ ส่งมอบ นมไทย–เดนมาร์ค ให้กับ สถานพยาบาล รพ.สต. และศูนย์เด็กเล็ก

ประธานสภาอบจ.อุบลฯ ร่วมส่งต่อความสุขส่งมอบ นมไทย–เดนมาร์ค ให้กับ สถานพยาบาล รพ.สต. และศูนย์เด็กเล็ก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี และนางพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการส่งต่อความสุข ส่งมอบนมไทย–เดนมาร์ค จำนวน 160 ลัง ให้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่และตำบลแจระแม รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่
นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุน นมไทย–เดนมาร์ค จากนางสาววิสสุตา เรืองรังษีดิษกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และผู้จัดการโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท โดยมีนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้รับมอบ