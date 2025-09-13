ปากน้ำโพ รับมือน้ำเหนือ ไหลสมทบต่อเนื่อง เจ้าพระยาเพิ่มสูง ผู้ว่าฯแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำ

ปากน้ำโพรับมือน้ำเหนือไหลสมทบต่อเนื่องเจ้าพระยาเพิ่มสูง ผู้ว่าฯแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะแม่น้ำปิงล้นตลิ่งท่วมตลาดสดนวัตวิถี
วันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ล่าสุดมวลน้ำจากทางภาคเหนือยังคงไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 30 เซนติเมตร
นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตตำบลยางตาล และตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ รวมถึงตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้รีบเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ด้านโครงการชลประทานนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 13 กันยายน 2568 ดังนี้
สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย (ปิง) ระดับน้ำ +36.69 ม.รทก. อัตราน้ำไหลผ่าน 810 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 46.02% ของความจุลำน้ำ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 120 ลบ.ม./วินาที สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง (น่าน) ระดับน้ำ +27.38 ม.รทก. อัตราน้ำไหลผ่าน 1,237 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 85.31% ของความจุลำน้ำ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 12 ลบ.ม./วินาที สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์ (เจ้าพระยา) ระดับน้ำ +23.36 ม.รทก. อัตราน้ำไหลผ่าน 2,233 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 61.01% ของความจุลำน้ำ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 132 ลบ.ม./วินาที
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ น้ำปิงได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตลาดคลองคาง ม.3 ตำบลบึงเสนาท โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร ส่งผลกระทบต่อการค้าขายกว่า 40 ร้านค้า ของชาวบ้านในชุมชน แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย เนื่องจากชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้าได้ขนย้าย ข้าวของหนีน้ำก่อนหน้านี้แล้ว
พระปลัดสุทัศน์ ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศปิดตลาดชุมชน ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และยืนยันว่าจะเปิดตลาดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำกลับสู่ปกติและปลอดภัย