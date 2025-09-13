แฟนเพลงร่วมอาลัย ส่ง สาธิต ทองจันทร์ ศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง สู่สวรรค์
ญาติ พร้อมด้วยเพื่อนศิลปินหมอลำ และแฟนคลับส่งอาลัยส่งดวงวิญญาณ “สาธิต ทองจันทร์” ศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหารและปากโกรธใจคิดถึงสู่สวรรค์
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2568 ที่เมรุวัดบ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และอดีตผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานีเป็นประธานพิธีาปนกิจศพ“สาธิต ทองจันทร์” หรือนายสานิต ไชยทองศรี ศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง ระดับตำนาน เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหาร และปากโกรธใจคิดถึง หลังจากเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 68 ปี ด้วยอาการล้มป่วยจากอาการสโตรค วันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
โดยมีพระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน คุเณศโก) รองเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิรคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนามีนายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคกล้าธรรม นางลัดดา เชียงเดช ภรรยา “สาธิต ทองจันทร์” นายปุณณรัตน์ วรรณวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ลูกหลาน เพื่อนศิลปินหมอลำ แฟนคลับ และประชาชนร่วมพิธีอาลัยส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์จำนวนมากนับหมื่นคน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “พ่อครู”ศิลปินจิตอาสาที่ถ่ายทอดความรู้ด้านหมอลำให้กับลูกหลานมาตลอด
ทั้งนี้ในก่อนพิธีได้มีการแสดงรวมใจของศิลปินหมอลำ และการแสดงรำหน้าไฟ 5 ชุด “เบญจมุทิตาอาลัย” จากพ่อวิทยา, หมอลำวีรพงษ์ และสมาคมหมอลำ จ.กาฬสินธุ์, เดือนเพ็ญ อำนวยพร, เฉลิมพล มาลาคำ,แพรวพราว แสงทอง,การแสดงของหมอแคน “เต็งหนึ่ง สรวิศ วรรณวงศ์” และการแสดงรวมใจศิลปินอีกมากมายหลายคณะ
อย่างไรก็ตามสำหรับ “สาธิต ทองจันทร์”นั้นถือเป็นตำนานศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหาร, ปากโกรธใจคิดถึง ,ตำแหน่งชาวนา, ผิดหรือพี่จน, ความรักเหมือนควันบุหรี่, ลาสาวหนองคาย, หยุดน้ำตาเถิดน้อง, รักแท้คือแม่ผม แก้วหลงกรุง ฯลฯ ซึ่ง สาธิต ทองจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีผลงานการอัดเสียงมากที่สุด และทุกชุดได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอ