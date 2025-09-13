วินจยย.สตาร์ทรถรอผู้โดยสาร หันกลับไปอีกที เจอชายนั่งควบซิ่งหนีไปต่อหน้า เพื่อนช่วยไล่ตามล้อมจับ
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อน้าเขียวลำลูกกา ได้โพสต์ข้อความ พร้อมภาพ ลงในกลุ่มข่าวถึงชาวรังสิต โดยมีข้อความว่า เตือนระวังภัย เช้านี้จับขโมย ลักรถจักรยานยนต์ มาจากวินมอเตอร์ไซค์ วัดลาดสนุ่น แล้วขับหนีเข้ามาในชุมชนริเวอร์ปาร์ค เจ้าของรถขับมอเตอร์ไซค์ ไล่ตามมาตะโกน ให้ช่วยด้วย ขโมยรถมอเตอร์ไซค์มา วินมอเตอร์ไซค์หน้าสนามเทนนิส เลยช่วยกันไล่จับจนได้ตัว ผู้ต้องหา ให้การวกวนสับสน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจคูคต ตรวจเช็คประวัติ มีหลบหนีคดีข่มขืนกระทำชำเราของ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ติดตัวอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวส่งสถานนีตำรวจคูคต
วันที่ 13 กันยายน 2568 หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ บริเวณภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านคูคต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบนายไพโรจน์ ผกาวัน อายุ 50 ปี อาชีพขับวินจักรยานยนต์รับจ้างพลเมืองดี ผู้ที่จับคนร้ายที่ขโมยรถส่งคืนเจ้าของได้ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คนร้ายขับรถที่ขโมยมาแล้วทิ้งไว้หน้าร้านสะดวกซื้อแล้ววิ่งไป ตนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมา เพื่อไล่จับ มันก็วิ่งเข้ามาในซอย แล้วก็ให้เพื่อนๆวินด้วยกันดักทุกซอย ป้องกันการหลบหนี
หลังจากนั้น ผมก็เรียกให้มันมา เขาก็ยกมือไหว้ผมขอทีนึง อย่าทำผมเลย ผมจะให้พระพี่ ที่ห้อยคอ ในระหว่างที่เขาเดินมาก็จับล็อคคอไว้เลย จากนั้นเจ้าของรถที่ถูกขโมยมาถึงก็ต่อย เพราะโมโห แล้วก็มีเพื่อนที่วินตามมาสมทบ ให้พาไปที่วินเพื่อรอตำรวจมารับตัว ซึ่งรถที่ถูกขโมยมาเจ้าของก็ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกันแถววัดลาดสนุ่น ในขณะที่จับล็อคคอเขาก็พูดว่าปล่อยเขาไปเถอะ เขาขอ
ซึ่งตอนนั้นผมก็ถามว่าก่อเหตุขโมยมาจริงไหม เขาก็ยอมรับก่อเหตุจริง อายุน่าจะอยู่ประมาณ 18-19-20 ประมาณนี้ หลังจากที่ล็อคคอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ให้มานั่งพักอยู่ที่วินเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย โดยตำรวจได้แจ้งว่าคนนี้ก่อเหตุมามีคดีติดตัวกระทำชำเราพื้นที่สถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ซึ่งทางเจ้าของรถที่คนร้ายขโมยก็ขอบคุณวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วยกันตามจับเอาไว้ได้ แต่คนก่อเหตุก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนคนติดยา ถามแต่พูดไม่รู้เรื่อง ถามเจ้าของรถที่ถูกขโมยไปว่าขโมยไปยังไงเลยได้รับคำตอบว่า ขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง แถววัดลาดสนุ่น
ขณะนั้นจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ คากุญแจไว้ พอหันหลังให้สักพักนึงไม่รู้เดินมาตอนไหน หันหน้ามาอีกคนร้ายขโมยรถไปแล้ว วินด้วยกันขับตามมาถึงหมู่บ้าน ตะโกนให้ช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยโจรขโมยรถ ตนเองก็นั่งรอรับผู้โดยสารเหมือนกัน พอได้ยินก็ลุกขึ้นขับตามไปทันที เพื่อนๆวินด้วยกัน 5-6 คน ลุกตามกันไปหมดเลย ดักหน้าดักหลัง สุดท้ายไม่รอด