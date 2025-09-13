ค้านเปิดด่าน จนกว่าเรื่องเขตแดนชัด ชาวบ้านฝั่ง อ.พนมดงรัก ร้อง เห็นโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้าทุกคืน

ชาวบ้านชายแดนไทย-เขมร ฝั่ง อ.พนมดงรักษ์ ร้อง เห็นโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้าทุกคืน ค่ำยันดึก ค้านเปิดด่าน จนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องเขตแดน
สุรินทร์ -วันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมร่วม GBC ไทยกัมพูชาข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 5 ข้อหลักๆเช่นการถอนกำลังพลกลับที่ตั้งเดิมการเก็บกู้ทุนระเบิดและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในบางจุดซึ่งรัฐบาลชุดใหม่โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีเวลาทำงานแค่ 4 เดือนแล้วประกาศยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ ในสัญญา GBC มี 1 ข้อความที่สะท้อนความรู้สึกของชาวไทยทั่วประเทศไม่เฉพาะผู้คนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชานั่นคือการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในบางจุดเพื่อผ่อนปรนให้มีการขนส่งสินค้าออกไปฝั่งกัมพูชาได้ เช่นที่จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากว่าทำไมต้องเปิดจุดผ่านแดนเพื่อให้ขนส่งสินค้าออกไปได้
แหล่งข่าวกล่าวว่า การเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าเข้าไปยังฝั่งเขมรสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลจะประกาศให้เปิดจุดผ่านแดนโดยไม่คิดถึงความเสียหายและความสูญเสียของชาวบ้านและทหารเมื่อคราวปะทะกันที่ผ่านมา
“จนถึงวันนี้สถานการณ์ที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะที่ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรักก็ยังตึงเครียดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมกำลังพลหรือการลักลอบขึ้นมาวางทุ่นระเบิดในฝั่งไทยของทหารเขมร ดังนั้นชาวสุรินทร์ไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด่านชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใดๆที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ไม่ต้องการให้เปิด ถ้าจะเปิดด่านได้ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเขตแดนและยึดเอาปราสาทตาควายกลับคืนมาให้ได้ และถอยกำลังพลถอยออกไปให้ห่างจากแนวเขตแดนไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จึงจะยอมให้มีการเปิดด่านได้”แหล่งข่าว กล่าว
ยิ่งในโลกโซเชียลของคนสุรินทร์แม้บางคนจะไปทำงานอยู่ต่างถิ่นก็ยังโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปิดด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิงหรือจะเป็นด่านจุดอื่นๆที่อยู่ตามแนวชายแดน ต่างไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดด่านจนกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งคงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีเฉพาะโซเชียลที่โพสต์เช่น “” จะเปิดด่านทำถ้วยอะไรปราสาทตาควายยังไม่ได้คืนเลย เดือนรัฐบาลอย่าเปิดด่านไทย-กัมพูชา เปิดด่านใครได้ประโยชน์ประชาชนชาวบ้านนักการเมืองหรือนักธุรกิจนอกพื้นที่ ยึดตาควายคืนได้ประชาชนแซ่ซ้อง ฯลฯ
ทั้งนี้ ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องการให้เปิดด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องเขตแดนและยึดเอาปราสาทตาควายของเรากลับคืนมาให้ได้แล้วปักปันเขตแดนให้ชัดเจน แล้วค่อยเปิดด่านก็ไม่ได้สายเกินไป
นายวิรัตน์ เศรษฐวิพัฒนชัยประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด่านช่องจอมจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ต้องมีความชัดเจนในเรื่องเขตแดนเหมือนเมื่อก่อนที่จะมีการปะทะกันของทั้งสองฝ่าย ชาวบ้านตามแนวชายแดนถึงจะไปมาหาสู่กันได้เหมือนเช่นเดิม แต่วันนี้คนชายแดนฝั่งเราไม่มีความไว้ใจพวกเขมรแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วเรื่องการถอนกำลังพลจากพื้นที่ตั้ง เราจะไว้ใจผู้เขมรได้แค่ไหนเฉพาะที่ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรักที่เขมรขึ้นมายึดครองอยู่มันจะยอมถอนกำลังพลออกไปไหม๊ รวมทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเขมรจะยอมไหม ถ้าเขมรยอมก็เท่ากับว่าเขมรทำผิดอนุสัญญาออตวาเรื่องการลักลอบวางทุ่นระเบิดจริง เพราะในเรื่องนี้เขมรปฏิเสธมาโดยตลอด ตนถึงมองว่าไม่มีทางที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จะสงบสุขได้ในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ และรัฐบาลชุดใหม่ที่มีเวลาทำงานแค่ 4 เดือนจะทำอะไรได้มากแค่ไหน แค่เรื่องฝากท้องของชาวบ้าน หรือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหาได้แค่ไหน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสภาพเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชายากที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้
แหล่งข่าวจากชายแดนจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่าชาวบ้านเห็นโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้าทุกคืนตั้งแต่หัวค่ำยันดึกโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก ผู้นำหมู่บ้านชรบ. และชาวบ้านทั่วไป ได้แจ้งให้ทางการรับรู้ทุกครั้งและทุกคืนที่เห็นโดรนบินคืนละไม่น้อยกว่า 20-30 ตัว แต่ไม่เห็นว่าทางการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรทุกคนสงสัยว่าทำไมทางการไม่ยิงทำลายโดรนให้มันเละไปเลย และล่าสุด เมื่อคืนที่ผ่านมามีญาติพี่น้องจากอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์แจ้งมาว่าพบโดรนบินเหนือท้องฟ้าอำเภอลำดวนไม่น้อยกว่า 20 ตัว ตกลงทางการจะเอายังไงแน่ หรือจะให้แจ้งให้รู้แค่นั้นว่ามีโดรนบินว่อนอยู่เหนือท้องฟ้าจังหวัดสุรินทร์ โดยที่ไม่มีการดำเนินการอะไรเลย