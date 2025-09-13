ตร.สกัดรถ 2 คัน วิ่งตามกันมา ตรวจค้นเจอยาบ้า 24 กระสอบ กว่า 6 ล้านเม็ด เตรียมขนไปพักไว้เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย โดยผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงมอบหมายให้ทาง พ.ต.อ.รัฐพลน้อย ช่างคิด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ,พันตำรวจเอก พัสกร ธวัชเชียงกุล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สั่งการนำชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เข้าสกัดกั้นกลุ่มลำเลียงยาเสพติด บริเวณแนวชายแดนด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กระทั่งต่อมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์เป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการลำเลียงยาเสพติด จำนวน 2 คัน รถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota Vios สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน จย 8677 เชียงใหม่ และรถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้อ Toyota สีขาว ทะเบียน ยบ 5477 เชียงใหม่ ติดตั้งลูกกรงด้านหลัง มีผ้าใบสีน้ำเงินคลุมท้ายกระบะ วิ่งติดตามกันมา และจอดบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด จึงได้แสดงตนเข้าทำการสกัดกั้น และขอทำการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นพบกระสอบ ซึ่งด้านในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 24 กระสอบ รวมยาบ้า 6 ล้านเม็ด ควบคุมผู้ต้องหาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายเอกลักษณ์ อายุ 36 ปี ชาว ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นายชลิต อายุ 33 ปี ชาว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ นายจิรายุทธ อายุ 47 ปี ชาว ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นทราบว่าเครือข่ายรายนี้ไปรับยาบ้าที่ชายแดน อ.เชียงของ
โดยนายเอกลักษณ์ ขับรถที่บรรทุกยาบ้า แล้วมาส่งมอบให้ทั้ง 2 คน จากนั้นจะนำรถยนต์เก๋งขับนำเพื่อนำของกลางไปพักไว้ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อรอขนเข้าสู่ตอนในของประเทศ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดส่งดำเนินคดี กับพนักงานสอบสวนสภ.เชียงของ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป