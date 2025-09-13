อดีตสามีหึงเมีย คุยโทรศัพท์กับผู้ชาย นัดเคลียร์ไม่ลงตัว โมโหใช้มีดแทงเสียชีวิตคาที่ ก่อนหลบหนีไป

อดีตสามีหึงภรรยา คุยโทรศัพท์กับผู้ชาย นัดเคลียร์ไม่ลงตัว โมโหใช้มีดแทงเสียชีวิตคาที่ ก่อนหลบหนีไป
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 13 ก.ย.68 พ.ต.ต.พีรวัสส์ คำกระสินธิ์ พงส.สภ.พัฒนานิคม ได้รับแจ้งว่า มีคนถูกแทงเสียชีวิต ที่บ้านเช่า ในตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ 35 ปี ถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ราวนมด้านซ้าย
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวพม่า ชื่อ ซินเมพิโย สาเหตุที่ถูกแทงเนื่องจากฝ่ายชายเคยเป็นแฟนฝ่ายหญิงมาก่อน และมาทราบว่าฝ่ายหญิงคุยกับผู้ชายทางโทรศัพท์ จึงนัดมาเคลียร์แต่เคลียร์กันไม่รู้เรื่อง เกิดความหึงหวงที่ผู้เสียชีวิตเล่นโทรศัพท์คุยกับผู้ชาย จึงโมโหใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ราวนมด้านซ้ายของฝ่ายหญิงแล้วจึงหลบหนีไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนต่อไป