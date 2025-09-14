ทหารเร่งช่วยชาวบ้านต.ธรรมามูล วางกระสอบทราย หลังจ่อจมบาดาลนับร้อยหลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,259ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น10 ซม.ใน24ชม.ล่าสุดวัดได้17.30ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน2,000ลบ.ม./วิ เป็นวันที่3 แต่อาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปที่ 2,100ลบ.ม./วิ ในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักระหว่างวันที่14-19ก.ย. และลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ24 ชม.วัดได้ 14.68ม.รทก.
ทางกรมชลประทานยังคงย้ำเตือน11จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะยกตัวขึ้นในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น10-20 ซม. ใน 24 ชม. บ้านเรือนริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงให้พ้นน้ำ
และล่าสุดผลจากการตรึงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น จนเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน ในพื้นที่เหนือเขื่อนของ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำสูง10-50 ซม. มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมแล้วรวม25หลังคาเรือนใน4หมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชนได้พาลูกบ้านออกมาร่วมกับน้องๆทหารจาก จ.ลพบุรี กรอกกระสอบทรายนำไปวางเรียงสร้างคันกั้นน้ำเสริมจากคันดินที่มีอยู่ ระยะทาง100ม. เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่เหลืออยู่ประมาณกว่า60หลังคาเรือน โดยนายสมใจ เชื้ออภัย กำนันตำบลธรรมามูลกล่าวว่า จากระดับน้ำปัจจุบันต่ำกว่าระดับคันดินประมาณ50 ซม. แต่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นวันละ10-15 ซม. คาดว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปจากนี้ คาดว่าไม่เกิน3วัน น้ำจะล้นคันดินเข้าท่วม บ้านเรือนอีก60หลังที่เหลือรวมถูกน้ำท่วมนับ100หลังคาเรือน