หนุ่ม 24 ปี กราบขอโทษผู้บาดเจ็บ หลังขับเก๋งชน จยย. เจ็บสาหัส 3 สาบานเลิกเหล้าตลอดชีวิต
เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 14 กันยายน ร.ต.อ.สามารถ รักษาศักดิ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายราย บนถนนโรจนะ ขาออก ก่อนขึ้นสะพานต่างระดับอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย เป็นชายอายุ 29 ปี คนขี่จักรยานยนต์ และหญิงสาวอีก 2 รายที่นั่งซ้อนท้าย ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัส ร่างกระเด็นกระจัดกระจาย หนึ่งในนั้นหมดสติ ขาขวาเกือบขาด เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลราชธานี ส่วนอีก 2 ราย ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ไม่ติดป้ายทะเบียน สภาพพังยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบรถยนต์เก๋ง โตโยต้า สีขาว พลิกคว่ำชนตอม่อใต้สะพานกลับรถ สภาพเสียหายหนัก คนขับเป็นชาย อายุ 24 ปีอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนัก ถึงขั้นคุกเข่าก้มกราบขอโทษผู้บาดเจ็บ พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า จะเลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิต ขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมา เห็นรถเก๋งขับขึ้นสะพานก่อนพุ่งชนจักรยานยนต์ที่มีผู้ซ้อน 3 คนอย่างแรง จนกระเด็นชนขอบสะพานแล้วตกลงด้านล่าง รถเก๋งพลิกคว่ำ ส่วนจักรยานยนต์และคนขี่กระเด็นไปในพงหญ้า
พยานอีกคนที่อยู่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใกล้ที่เกิดเหตุเผยว่า เห็นรถเก๋งขับมาทางตรง ก่อนพุ่งชนจักรยานยนต์เสียงดังสนั่น จึงรีบเข้าไปช่วยและโทรแจ้งกู้ภัยให้มารับผู้บาดเจ็บ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเชิญตัวนายภาณุพงศ์ไปสอบปากคำที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป