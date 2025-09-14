วัดรางหมันเผย หลวงปู่แผ้ว ปวโร อาการดีขึ้น คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์กลับวัดได้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thanut Prateepbudsakorn แจ้งผลการรักษาพระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหายมหาราชการุณย์ ระบุว่า
รายงานผลการเข้ารับการรักษาพยาบาลของ พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
14 กันยายน 2568
ทางคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้แจ้งให้ทราบว่า หลวงปู่มีอาการตอบสนองในการรักษาได้เป็นอย่างดี อาการป่วยต่างๆมีผลการรักษาที่ดีมาก ในขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนปรับขนาดยาและวิธีการให้ยาเพื่อให้เหมาะสมกับการกลับไปพักฟื้นยังวัดรางหมันของท่านต่อไป
ขณะนี้หลวงปู่ยังคงพยายามฝึกกายภาพตัวท่านเองได้ตามคำแนะนำของแพทย์ ยกของเบาๆได้ ซ้อมเคาะหัวได้ดี ท่านยังคงมีอารมณ์ขันบอกแพทย์ว่าอยากกลับวัดแล้ว กูจะตายแล้ว แต่ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับการสื่อสารของท่าน โดยท่านไม่เคยประมาทในความตายเลย ทางแพทย์คาดการณ์ไว้ว่าไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆก็จะอนุญาตให้หลวงปู่กลับไปพักฟื้นที่วัดได้
จึงเรียนมาเพื่อให้ศิษย์ทุกท่านได้เกิดความสบายใจ ดีใจ อนุโมทนาบุญไปด้วยกัน
คณะผู้ดูแล วัดรางหมัน
14/09/2568