แรงงานเถื่อนทะลัก ฝ่ายมั่นคงล้อมจับพม่า 70 คน รับจ่ายคนละ 1.5 หมื่น แลกลอบเข้าไทย

แรงงานเถื่อนทะลักชายแดนกาญจน์ จนท.ฝ่ายความมั่นคงชายแดนสังขละบุรี บูรณาการปิดล้อมรวบตัวกลางสวนส้มโอ รวบพม่า 70 คน ลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ
เมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ 14 กันยายน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.พล.ร.9 ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมาก
หลังจากได้รับแจ้งจึงร่วมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ในแต่ละสังกัดที่ประจำจุดกรวดน้ำเกิ๊ก ถนนทางหลวงหมายเลข 323 (สังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์) หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เฝ้าระวังและออกติดตามหาข่าวแบบบูรณาการอย่างเข้มข้น
จนกระทั่งพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบริเวณสวนส้มโอของชาวบ้านในท้องที่ หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เจ้าหน้าที่จึงวางแผนกระจายกำลังเข้าปิดล้อม พร้อมแสดงตัวเข้าจับกุม หลังจากจับกุมตัวเอาไว้ได้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมารวมกันที่จุดกรวดน้ำเกิ๊กเพื่อคัดแยก รวมจำนวน 70 คน เป็นชาย 48 คน หญิง 22 คน ทุกคนไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร อีกทั้งสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ จึงควบคุมไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.สังขละบุรี
จากการซักถามผ่านล่ามฯ ทราบว่า ต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด เดินทางมาจาก จ.ย่างกุ้ง และ จ.มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ บ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อมารอบุคคลไม่ทราบชื่อ นำรถยนต์มารับพวกตนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานยัง จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ 15,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวมาจัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิด ส่ง สภ.สังขละบุรี เพื่อขยายผลการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลังจากผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงทำประวัติทุกคนเอาไว้ก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” จากนั้น ตม.กาญจนบุรี จะได้ดำเนินการผลักดับกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป