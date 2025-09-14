กระบะแหกโค้งพลิกคว่ำติดภายใน โชคดีกู้ภัยช่วยสำเร็จ แต่ถูกตำรวจจับเพราะเจอยาในรถ
เมื่อเวลา 06.35 น. วันที่ 14 กันยายน 2568 ร.ต.อ.บุญมา ทาทอง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตราด ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุบนถนนสาย 3 สุขุมวิท ใกล้เคียงวัดวิเวกวราราม ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด เดินทางสนับสนุนที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว หมายเลขทะเบียน บร 4712 เพชรบุรี ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ 4 ราย รายแรกชื่อนายธิติกร ปานจินดาสกุล อายุ 35 ปี พักอาศัยอยู่อำเภอคลองใหญ่ รายที่ 2 ชื่อนายอมรเทพ มังคละสุ อายุ 25 ปี พักอาศัยอยู่อำเภอคลองใหญ่ รายที่ 3 ชื่อนายภาณุพงศ์ เบิกบาน อายุ 30 ปี พักอาศัยอยู่อำเภอคลองใหญ่ ทั้ง 3 คน บาดเจ็บสาหัส
ส่วนรายที่ 4 ชื่อกัญญารัตน์ สุทธิวารี ไม่ทราบอายุ ติดอยู่ภายในรถ บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือออกมาจากรถได้สำเร็จ นอกจากนี้ตำรวจยังพบยาเสพติด ยาไอซ์ 1 ห่อ ไม่ทราบน้ำหนัก เครื่องชั่ง ถุงซิปจำนวนมาก และอุปกรณ์การเสพ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจ พบว่ารถกระบะคันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเสียหลักลื่นน้ำบนถนน หลังจากมีฝนตกลงมา จนทำให้รถเสียหลักหมุนตกถนน และเมื่อตรวจสอบภายในรถก็พบว่ามียาเสพติด ประเภท 1 ยาไอซ์ พร้อมของกลางทั้งหมดเป็นหลักฐาน พร้อมอายัดตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 4 ราย ที่กำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตราด เพื่อเตรียมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดต่อไป