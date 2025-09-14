ร้านค้าติดป้าย งดสแกนจ่ายชั่วคราว หวั่นถูกอายัดบัญชี-เอี่ยวบัญชีม้าไม่รู้ตัว วอนทำให้ชัดเจน

จังหวัดอุทัยธานี แม่ค้าหนองฉางติดป้ายงดสแกนจ่ายเงินชั่วคราว หลังหวั่นโดนเอี่ยวบัญชีม้า จนโดนอายัดบัญชี วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความชัดเจน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยสอบถามกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายังร้านที่มีบริการรับโอนจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หลังพบว่าขณะนี้ มีหลายร้านเริ่มตื่นตัวและดำเนินการป้องกัน จากกรณีที่มีผู้ใช้บัญชีธนาคารหลายรายถูกอายัดบัญชี หลังต้องสงสัยกระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า แม้ว่าหลายคนจะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ม แม่ค้าออนไลน์ ขายของชำ หรือแม้แต่ ไรเดอร์ ซึ่งก็ยังถูกอายัดบัญชี ส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ ทำให้เกิดผลเสียในวงกว้าง ซึ่งเป็นผลมาจากที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการจัดการบัญชีม้า ทั้งจาก ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) และ ตำรวจ เพื่อป้องกันและยึดเงินคืนให้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวง
อย่างไรก็ตาม ที่ร้านชัชวาลย์ หนึ่งในร้านที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง ซึ่งตอนนี้ได้ติดป้ายประกาศงดรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และใช้การซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น โดย น.ส.แสงอรุณ ใจสูง อายุ 47 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดเหตุกรณีดังกล่าวขึ้น ตอนนี้ที่ร้านก็ต้องปรับตัว งดรับสแกนจ่ายเงิน ไปก่อนชั่วคราว ซึ่งต้องยอมรับว่า วิธีนี้ไม่ค่อยสะดวกกับทางร้านเลย เพราะด้วยยอดที่ลูกค้ามาชำระในแต่ละวันนั้นไม่ได้สูงมาก และเราอาจจะมีความเสี่ยงที่ หากมีบัญชีม้ามาสแกนจ่ายเงินกับทางร้าน ซึ่งยอดนั้นอาจจะไม่ได้เยอะแต่เราต้องเสียเวลาในการดำเนินเรื่องตรวจสอบบัญชีซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นคนสีเทาโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย และในแต่ละวันเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าคนไหนจะเป็นบัญชีม้า หรือว่าเป็นลูกค้าจริงๆ ซึ่งกรณีนี้ส่งผลต่อบรรดาร้านค้าโดยตรง โดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆอย่างพวกเรา
ตอนนี้ก็อยากจะขอความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการดำเนินการ เมื่อคุณทำการอายัดบัญชี ทำไมถึงไม่ทำการอายัดบัญชีม้า ซึ่งมันเป็นการกระทำที่ควรจะทำมากกว่า ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์กับที่ร้าน แต่หากเกิดขึ้นมาจริงๆ ร้านก็จะต้องเสียเวลา เสียประวัติ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ในกลุ่มร้านค้า โดยตอนนี้ก็งดรับสแกนจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารไปชั่วคราวจนกว่าจะได้ความชัดเจน จากหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไปก่อน ถึงจะกลับมารับสแกนจ่ายเหมือนเดิมอีกครั้ง