ชนสนั่นบน M6 รถตู้หลับใน พุ่งชนท้ายกระบะคอกซิ่งยับ ผู้โดยสาร 9 ชีวิต เจ็บระนาว

รถตู้พาผู้โดยสาร 9 ชีวิต เดินทางเข้า กทม. คนขับหลับใน พุ่งชนท้ายกระบะคอกซิ่ง บนถนนเอ็ม6 เจ็บระนาว
เมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 14 กันยายน พ.ต.ท.ปรีชา มีผิว สารวัตรเวร สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ถนนมอเตอร์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ตอน 25 หลักกิโลเมตร 20+697 ด้านขาเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณไหล่ทางพบรถตู้สีขาว เลขทะเบียน 1 นง 4556 กรุงเทพฯ ชนท้ายรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ เลขทะเบียน บห 1102 กาญจนบุรี ซึ่งดัดแปลงทำเป็นคอกบรรทุกโครงเหล็กสร้างโดมชั่วคราว มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นผู้โดยสารรถตู้รวม 9 คน แยกเป็นชาย 3 คน หญิง 6 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือระงม อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพสว่างเมตตาปากช่องได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ซึ่งมีหญิงไทยอายุประมาณ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าหักผิดรูปทั้ง 2 ข้าง ถูกอัดก๊อบปี้ติดคาบนเบาะผู้โดยสารรถตู้ ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดออกเป็นรายสุดท้าย
จากการสอบสวนนายเจษฎา (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ผู้ขับรถตู้ ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยให้การว่า ได้รับว่าจ้างให้รับผู้โดยสารทั้งหมดเป็นแรงงานชาวอีสานไปทำงานในเขตกรุงเทพฯ ตนขับรถติดต่อกันโดยพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้หลับใน เป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะคอก ที่มีนายบรรหาร (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ขับมาเพียงลำพังและได้รับบาดเจ็บถลอกที่แขนเล็กน้อย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายเจษฎา ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
