ชาวปทุมผวา ปลาลอยตายเกลื่อนคลอง 11 พบน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น ร้องจนท.เร่งตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณตลอดลำคลอง หน้าวัดโปรยฝนคลอง 11 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ชาวบ้านร้องเรียนเดือดร้อนพบน้ำเน่าเสียมา 2วันแล้ว ปลาตัวเล็ก-ตัวใหญ่ ลอยตายเกลื่อนบนผิวน้ำขาดอากาศหลายแสนตัวตลอดลำคลอง 11 สังเกตพบน้ำเป็นสีดำเข้มเน่า มีสารบางอย่างปนเปื้อนลอยบนผิวน้ำ คล้ายสารเคมีส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งคลอง กลัวเป็นอันตรายต่อชุมชน
ชาวบ้านวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกอบจ.ปทุมธานี อบต.ในพื้นที่ และกรมควบคุมโรงงาน ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่า เหตุการณ์น้ำเน่าดังกล่าวเกิดจากสารเคมีมีพิษที่อาจมีโรงงานนำมาทิ้งหรือลักลอบปล่อยสิ่งมีพิษลงแม่น้ำลำคลองหรือไม่