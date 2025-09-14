เลือกตั้งซ่อมแทน ส.จ.กอล์ฟเงียบเหงา คาดรู้ผลก่อน 6 โมงเย็น ลุ้นผู้ใช้อาจสิทธิไม่ถึง 50%
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายสิรดนัย พลายด้วง อดีต ส.อบจ.สงขลา เขต 7 อำเภอหาดใหญ่ หรือ สจ.กอล์ฟ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาร้ายแรงกรณี สั่งลูกน้องรุมทำร้าย ตชด.ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง จนเป็นข่าวครึกโครม โดยนายสิรดนัย เป็นบุตรชาย นายสมยศ พลายด้วง สส.เขต 3 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดยวันนี้ กกต.ประจำ อบจ.สงขลา กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งสนามเลือกตั้งนี้ มีผู้สมัคร 2 คน มีผู้สมัคร 2 ราย คือ ทีมสงขลาพลังใหม่ ที่ส่งนายนรุตม์ชัย สอนคง หรือ ดร.พระราม ซึ่งเป็นคนสนิทของ สส.สมยศ และ นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ จากพรรคประชาชน
ทั้งนี้ พบว่าตั้งแต่เช้าบรรยากาศในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขตนี้ เป็นอย่างเงียบเหงา เนื่องจากผู้สมัครทั้ง 2 คน ไม่ได้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชน รวมถึงไม่ได้มีเวทีปราศรัย มีเพียงแผ่นป้ายแนะนำตัว ที่ติดเอาไว้ไม่มากนัก เช่นเดียวกับทาง อบจ.สงขลา ก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มากนัก ประกอบกับการเลือกตั้งซ่อมในทุกสนามนั้น จะได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยอยู่แล้ว ทำให้ประเมินว่า จะมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ถึงร้อยละ 50
ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผอ.กกต.สงขลา กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมในสนามนี้ไม่คึกคัก ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งปกติ ก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนไม่มากนักอยู่แล้ว โดยวันนี้จากการออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา อาจจะเป็นเพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อม เพียงเขตเดียว ทำให้ผู้สมัครที่มีอยู่ 2 คน ไม่ได้มีการหาเสียงอย่างคึกคักเหมือนการเลือกตั้งในสนามใหญ่ ซึ่งก็พบว่า ผู้สมัคร ต่างก็มีการส่งคนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยแม้ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ยังต้องรอว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จจะมีการยื่นเรื่องร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งเข้ามาหรือไม่
อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบในเวลาไม่เกิน 18.00 น.เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่มาก อีกทั้งยังมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ทำให้จะสามารถนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว