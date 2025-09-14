ปชช.แห่ขอโชคลาภเลขเด็ดจากปู่ท้าวเวสสุวรรณ ชมพระอุโบสถโบราณอายุกว่า 250 ปี ลุ้นเลขหางประทัด

ปราจีนฯคึกคัก ปชช.สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ขอโชคลาภเลขเด็ดจากปู่ท้าวเวสสุวรรณ ชมพระอุโบสถโบราณอายุกว่า 250 ปี ลุ้นเลขหางประทัด
เมื่อเวลา 11.55 น.วันที่ 14 กันยายน 68 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี บรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์-อาทิตย์ใกล้วันหวยออกนี้ พบที่วัดกระแจะ หมู่ 7 ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้คน-คอหวยพากันเดินทางมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ไหว้ขอพร ขอโชคลาภเลขเด็ดจากปู่ท้าวเวสสุวรรณ และ ชมพระอุโบสถโบราณอายุมากกว่า 250 ปี
พบป้าแสงดาว พร้อมน้องนิวส์ได้นำเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประกอบด้วยไก่ต้มทั้งตัว เหล้าขาว 1 ขวด มะขามเปียก 1 ปั้น เกลือเม็ด 1 ถ้วย น้ำเปล่า ดาบออกศึก 1 เล่ม มาถวายองค์พ่อตากสินฯที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
ป้าแสงดาว เล่าว่า ก่อนหน้านี้ตนกับลูกสาวได้เคยบนบานศาลกล่าวไว้กับอนุสาวรีย์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ขอให้ได้ชัยชนะในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยติดให้ได้รับราชการครูด้วย และสอบติดได้รับการเรียกตัวในปัจจุบันนี้สำเร็จตามสมประสงค์
โดยองค์พ่อตากสินฯประดิษฐานประทับอิริยาบถนั่ง ประดิษฐานที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัดกบแจะ หรือวัดกระแจะแห่งนี้ ทางด้านทิศตะวันออกของตัววัดติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี ทั้งนี้ตนเองและครอบครัวมีความเคารพนับถือในพระองค์ท่านมาก
และจากที่เคยเรียนประวัติศาสตร์ทราบว่า เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำกำลังไพร่พลมากกว่า 500 คน ฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกมาจากกรุงศรี ผ่าน จ.นครนายกมาถึง จ.ปราจีนบุรี เพื่อรวบรวมไพร่พลที่ จ.จันทบุรีกลับไปทวงคืนแผ่นดินนั้น ท่านได้ข้ามแม่น้ำตรงด่านกบแจะที่เป็นจุดบรรจบกันของคลองประจันตคามกับแม่น้ำปราจีนบุรีนำทัพหลวงขึ้นมาพักที่ค่ายกบแจะ (วัดกระแจะในปัจจุบัน) เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำใหญ่ แลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และมีความมั่นคงในด้านความปลอดภัยเพราะมีด่านกบแจะคอยสอดส่องดูแล พระองค์จึงสั่งให้หยุดทัพ เพื่อฝึกฝนการรบ และเก็บเสบียงกรังข้าวสารอาหารแห้ง มีปลาเป็นอาทิ ฯลฯ ก่อนนำทัพไปตีเมืองจันทบุรี
มีหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่เหลือในตอนนี้เป็นร่องรอยคือ พระอุโบสถโบราณหลังเก่าที่สร้างด้วยดินดาลอายุกว่า 250 ปี ใกล้ ๆ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และปากน้ำด่านกบแจะ จุดบรรจบกันของคลองประจันตคาม กับ แม่น้ำปราจีนบุรี
หลังสักการะองค์พ่อตากสินแล้ว ได้มาไหว้ขอพรนมัสการองค์พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาที่พระอุโบสถโบราณหลังเก่าของวัดกระแจะ เหลือเฉพาะผนังโบสถ์ 4 ด้านและองค์พระประธานในโบสถ์ ซึ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ถูกคุ้งน้ำกัดเซาะจนเหลือเฉพาะกำแพง 4 ด้าน และพระประธานในพระอุโบสถ โดยเหลือระยะห่างตลิ่งเพียงวาเศษปัจจุบันมีสภาพใกล้ทรุดตัวลงแม่น้ำปราจีนบุรี ทั้งนี้ พระอุโบสถหลังเก่า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทรงเคยใช้เป็นที่พักทัพหลังฝ่ากองทัพพม่า ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองจันทบุรี
และอีกจุดหนึ่ง ที่ได้บนบานไว้ให้ลูกสาวได้สอบบรรจุติดครูผู้ช่วยจนสำเร็จคือปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้นำดอกกุหลาบแดง จำนวน 100 ดอก น้ำแดง 100 ขวด และ ปะทัดแก้บน 1,000 นัด มาจุดถวายด้วย และในกระถางธูปด้านล่างได้พบคางคกขนาดตัวเท่าฝ่ามือเชื่องมากมองเห็นคล้ายตัวเลขอารบิกที่ท้องปรากฏ ได้นำแป้งฝุ่นมาโรยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมองเด่นเห็นเป็น 65 – 86 -35 – 75 เลขหางประทัด 568 – 58 -57 นำมาซื้อหวยในการเสี่ยงดวงในงวดวันที่ 16 ก.ย. นี้ด้วย ป้าแสงดาวกล่าวในที่สุด