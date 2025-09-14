ภาคปชช. สงขลา จ่อยื่นหนังสือถึง อนุทิน ขอระงับโครงการเงินกู้ 2 พันล.ซ่อมถนน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา เครือข่ายบ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เครือข่ายอยู่ระหว่างรอเอกสารข้อมูล โครงการกู้เงิน 2,009 ล้านบาทมาซ่อมถนน ของ อบจ.สงขลา หลังได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา เพื่อขอข้อมูล โดยอาศัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นความกังวลของภาคประชาชน โดยเฉพาะในการกู้เงินจำนวนมหาศาลที่ต้องมีภาระดอกเบี้ยและนำเงินในอนาคตมาใช้ นอกจากนั้นยังขอให้ทาง อบจ.สงขลา ทบทวนและพูดคุยกันอีกครั้ง หลังมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วพบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 77 ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน 2,009 ล้านบาทมาทำถนน อย่างไรก็ตาม เตรียมที่จะส่งหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อระงับยับยั้งโครงการนี้ หลังมีการแถลงนโยบายแล้วเสร็จ
นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานสงขลา (ป.ป.ช.สงขลา) กล่าวว่า โครงการเงินกู้ 2,009 ล้านบาทนั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของ อบจ.ซึ่ง ป.ป.ช.สงขลา สังเกตการณ์และจับตาในหลายประเด็น นอกจากโครงการกู้เงิน 2,009 ล้านบาท มาซ่อมถนนแล้ว ขณะนี้ ป.ป.ช.สงขลา ได้รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงของ อบจ.สงขลาแล้ว 1 เรื่องคือการเช่าเครื่องจักร 199 ล้านบาท และอยู่ระหว่างพิจารณา 1 เรื่องคือเรื่องการสร้างโรงอาหารโดยไม่ได้มีโครงการล่วงหน้า