ซ่อมส.ส.เขต 7 เชียงรายไร้ปัญหา คนใช้สิทธิกว่า 65% คาดรู้ผล 2 ทุ่มคืนนี้ ผู้สมัครปชน. หวังปชช.เทคะแนนให้

ซ่อมส.ส.เขต 7 เชียงรายไร้ปัญหา คนใช้สิทธิกว่า 65% คาดรู้ผล 2 ทุ่มคืนนี้ผู้สมัคร ปชน. หวังปชช.เทคะแนนให้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผูัแทนราษฎร(ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ถูกถอนจากตำแหน่งและถูกตัดสิทธิทางการเมือง10 ปี จากการแปรงบประมาณลงพื้นที่ตัวเอง ว่าตลอดทั้งวันประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังคงทยอยเข้าไปใช้สิทธิหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงนายสุทัศน์ ยาละ ผูัสมัครชิงตำแหน่ง ส.ส.หมายเลข 2 จากพรรคประชาชน (ปชน.) ก็ได้เดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านหล่ายงาว ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยหวังว่าประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้ตัวเองจนขนะเลือกตั้ง โดยมีทีมงานเดินทางมาให้กำลังด้วย
นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าจาการเฝ้าระวังและส่งชุดสืบสวนสอบลงพื้นตรวจสอบการเลือกตั้งพบว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 285 หน่วยมีการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การทำลายหรือฉีกบัตรเลือกตั้ง รวมไปถึงยังไม่ข้อร้องเรียนหรือการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแม้แต่เรื่องเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าตลอดท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทำให้คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิมากกว่าน้อยละ 65 เกินเป้าหมายที่วางไว้ และคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20.00 น. คืนนี้
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 21 ตำบล ได้แก่ อ.เชียงแสน 6 ตำบล, อ.เวียงแก่น 4 ตำบล, อ.ดอยหลวง 3 ตำบล, อ.เชียงของ 6 ตำบล และ อ.แม่จัน 2 ตำบล มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 133,960 คน ใน 285 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้สมัครขชิงตำแหน่งจำนวน 2 คนคือหมายเลข 1 นายสง่า พรมเมือง จากพรรคเพื่อไทยและหมายเลข 2 นายสุทัศน์ ยาละ จากพรรคประชาชน