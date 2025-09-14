สลด! ไฟไหม้ถังน้ำมันเตา ลำพูน ดับ 1 เจ็บอีก 2 จนท.เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุด่วนจากนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง ว่า วันที่ 14 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 09.40 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานยางมะตอย หจก.แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากประกายไฟจากการทำงาน มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย ชื่อ นายณัฐวุฒิ แสนละมุน ผู้บาดเจ็บ 2 ราย นายมนต์เทียน ศรีบุญเรือน และนายชุมพล จอมมณี ทั้ง 2 รายอาการบาดเจ็บจากถูกไฟไหม้ร่างกาย ส่งโรงพยาบาลบ้านโฮ่งเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ราย เป็นคนงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังพบว่ามีทรัพย์สินเสียหาย รถแบ๊กโฮ 1 คัน รถ 6 ล้อ 1 คัน ที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลชุมชน ราษฎรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ
เบื้องต้นได้ประสานรถดับเพลิง อบต.ป่าพลู เทศบาลเหล่ายาว สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยในเวลา 10.10 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโฮ่งได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบสาเหตุจากพิสูจน์หลักฐาน ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ขอบคุณข้อมูล: สวท.ลำพูน FM 95