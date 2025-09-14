พ่อค้า-แม่ค้า สงขลา ไม่หวั่น มาตรการอายัดบัญชีม้า เชื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

พ่อค้า-แม่ค้า สงขลา ไม่หวั่น มาตรการอายัดบัญชีม้า ย้ำไม่กังวลใจ เชื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสถาบันการเงินได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการอายัดบัญชีม้าเพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถูกอายัดบัญชี จากการรับโอนเงินซื้อขายสินค้า ทำให้เกิดความกังวลใจในหมู่ผู้ประกอบการรายย่อยนั้น ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ ในชุมชนโคกเมา หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
นายแอ โหดสุบ เจ้าของร้านส้มตำ เปิดเผยว่า ตอนนี้ยังคงรับสแกนจ่ายตามปกติ ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไร เพราะเป็นร้านเล็กๆ และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่น่าจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ร้านค้าอื่นๆ เพิ่มความระมัดระวังในการรับโอนเงิน หากพบว่ามีการสแกนจ่ายที่ผิดปกติก็ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ขณะที่ นางสาวปาราณีย์ วัย 48 ปี ลูกจ้างร้านไก่ทอด กล่าวว่า ไม่กลัวที่จะรับสแกนจ่ายจากลูกค้า การใช้บัญชีที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันปัญหาได้ดีที่สุด