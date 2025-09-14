ดร.พระราม คนสนิท สมยศ ส.ส.สงขลา ปชป. คว้าชัย สจ.เขต 7 หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน จากกรณีที่กกต.สงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายสิรดนัย พลายด้วง อดีต ส.อบจ.สงขลา เขต 7 อำเภอหาดใหญ่ หรือ สจ.กอล์ฟ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงหลายคดี เนื่องจาก สั่งลูกน้องรุมทำร้าย ตชด.ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง จนเป็นข่าวครึกโครม โดยนายสิรดนัย เป็นบุตรชาย นายสมยศ พลายด้วง สส.เขต 3 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดย มีผู้สมัคร 2 ราย คือ ทีมสงขลาพลังใหม่ ที่ส่งนายนรุตม์ชัย สอนคง หรือ ดร.พระราม ซึ่งเป็นคนสนิทของ ส.ส.สมยศ และ นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ จากพรรคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น. วันเดียวกัน นายนรุตม์ชัย หรือดร.พระราม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง” จากพี่น้องประชาชนชาวเขต 7 อ.หาดใหญ่ ที่ได้ให้การไว้วางใจ “นรุตม์ชัย สอนคง ดร.พระราม” 💜💛 ผมพร้อมทำหน้าที่ ที่ได้รับมาอย่างตั้งใจเพื่อประโยชน์แก่ชาว “เขต 7 อ.หาดใหญ่ ✨
อย่างไรก็ตามเวลาเดียวกันพบว่า นายธีระวุฒิ เรืองศรี สจ.สงขลาได้โพสต์ภาพพร้อมชูมือว่าที่ สจ.คนใหม่ พร้อมระบุข้อความว่า “ขอแสดงความยินดี กับ นายนรุตม์ชัย สอนคง (ดร.พระราม) ว่าที่สจ.เขต7 อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ”
ขอบคุณภาพจากเพจ ธีระวุฒิ เรือศรี