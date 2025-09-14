ชาวบ้านแตกตื่น จระเข้ยาว 1 เมตร โผล่ใต้ถุนบ้าน หลังน้ำท่วมหนักอยุธยา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำน้อยที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ล่าสุดมีรายงานว่าชาวบ้านพบเห็นจระเข้โผล่ใต้ถุนบ้าน ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่ากังวล
นางนวลปรางค์ อายุ 79 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า เมื่อสองวันก่อนมีเพื่อนบ้านเล่าว่าเห็นสัตว์คล้ายจระเข้ลอยอยู่เหนือน้ำ แต่ยังไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นจระเข้จริงหรือไม่ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ ระหว่างที่ตนกำลังทำความสะอาดบ้านก็เหลือบไปเห็นสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ใต้ถุนบ้าน เมื่อลองสังเกตดูใกล้ๆ พบว่า บริเวณหัวมีลักษณะเป็นปุ่มคล้ายกับหัวจระเข้ จึงตัดสินใจพายเรือเข้าไปดูให้แน่ชัด และพบว่าเป็นจระเข้จริง ความยาวประมาณ 1 เมตรกว่า แม้ไม่มีพฤติกรรมดุร้าย แต่ก็รีบมุดน้ำหายไป ทำให้ตนยังคงรู้สึกหวาดผวา ไม่กล้าลงน้ำอีกเลย
ด้านนายดิเรก ภู่สวาท กำนันตำบลท่าดินแดง ยืนยันว่ามีภาพถ่ายยืนยันว่าเป็นจระเข้จริง ซึ่งยิ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านที่ขณะนี้ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วม ล่าสุดทางหมู่บ้านได้มีการประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสาย ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และยังได้มีการจัดเวรยามออกตรวจตราพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกอย่างมาก เนื่องจากแม้พื้นที่ดังกล่าวจะเผชิญน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี แต่ก็ไม่เคยพบเห็นจระเข้มาก่อน โดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการพบจระเข้ในพื้นที่นี้ ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังคงท่วมสูงอยู่ในหลายจุด