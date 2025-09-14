เลือกตั้ง สจ. เขต 7 สงขลา หงอย ใช้สิทธิแค่ 40% ดร.พระราม คว้าชัยได้ 6.4 พันคะแนน แต่โหวตโนพุ่งเกือบ 4 พันใบ
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ว่า ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)สงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายสิรดนัย พลายด้วง หรือ สจ.กอล์ฟ อดีต ส.อบจ.สงขลา เขต 7 อ.หาดใหญ่ บุตรชายนายสมยศ พลายด้วง ส.ส. เขต 3 สงขลา ได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกดำเนินคดีข้อหลายคดี จากข้อหาสั่งลูกน้องรุมทำร้าย ตชด.ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง
มีผู้สมัคร 2 ราย คือนายนรุตม์ชัย สอนคง หรือ ดร.พระราม ทีมสงขลาพลังใหม่ ของนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา คนสนิทของ นายสมยศพลายด้วง ส.ส.เขต 3 สงขลาและ นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ จากทีมพรรคประชาชน
นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้ง อบจ.สงขลาเปิดเผยคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 อ.หาดใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายนรุตม์ชัย สอนคง ทีมสงขลาพลังใหม่ ได้คะแนน 6,466 คะแนน หมายเลข 2 นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ ทีมพรรคประชาชน ได้ 2,043 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,955 บัตร
นางปิยนันท์ กล่าวว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.เขต 7 อ.หาดใหญ่แทนตำแหน่งว่าง 13,231 คน จากผู้มีสิทธิ 32,929 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 บัตรดี 8,509 บัตร คิดเป็นร้อยละ 64.31 บัตรเสีย 767 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.80 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,955 บัตร คิดเป็นร้อยละ 29.89