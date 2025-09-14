พ่อค้าโรตี ตระเวนขาย 3 จว. โอด ถูกอายัดบัญชี แบงก์แจงมียอดโอนต้องสงสัยจากบัญชีม้า วอนหน่วยงานเร่งแก้

พ่อค้าโรตีสายไหม โอด ถูกอายัดบัญชี หลังตระเวนขาย 3 จว. แบงก์แจงมียอดโอนต้องสงสัยจากบัญชีม้า วอนหน่วยงานเร่งแก้ กระทบคนทำอาชีพสุจริต
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นไปยัง ร้านเคลื่อนที่ “โรตายหมี โรตีสายไหม” ที่เดินทางมาขายนื้นที่จังหวัดตราด เพื่อสอบถาม นายภานุวัฒน์ คังเจริญ อายุ 37 ปี พ่อค้าโรตี จากจังหวัดจันทบุรี ถึงกรณีการอายัดบัญชีม้านั้น
นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า ครอบครัวทำอาชีพนี้มากว่า 40 ปี กระทั่งขยายตลาดมาที่ต่างจังหวัดตราดและจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มยอดขาย ช่วงนั้นซื้อขายด้วยเงินสด และหลังจากเริ่มมีสถานการณ์โควิด ผู้คนใช้เงินสดน้อยลง ทำให้ร้านต้องหันมาใช้ระบบโอนเงินด้วย จนทำให้ในแต่ละวันมียอดการโอนเงินจำนวนมากในแต่ละวัน
“ปัจจุบันบัญชีธนาคารของตนถูกระงับการใช้งานอย่างกะทันหันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้เลย เมื่อสอบถามไปยังธนาคารก็ได้รับคำชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากการมีเงินโอนจากบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็น บัญชีม้า” นายภานุวัฒน์ กล่าว
นายภานุวัฒน์ บอกว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาจากทางธนาคารในเบื้องต้น คือ ให้รอการติดต่อกลับเพียงอย่างเดียว โดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะสามารถกลับมาใช้งานบัญชีได้เมื่อไหร่ ทำให้ตอนนี้จำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ ยกเลิกการรับโอนเงินทั้งหมด และเปลี่ยนมารับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ส่วนในอนาคต ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะกลับไปใช้ระบบโอนเงินหรือไม่ เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาเช่นนี้ซ้ำอีก
สุดท้ายอยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า หากตรวจพบบัญชีม้า ก็ควรดำเนินการอายัดบัญชีต้นทางนั้นโดยตรงและทันที ไม่ควรปล่อยให้มีการโอนเงินไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินอย่างสุจริต เพราะคนทั่วไปไม่มีทางทราบได้เลยว่าเงินที่รับโอนมานั้นมาจากบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่