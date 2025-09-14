พบศพทารกเพศชาย ห่อถุงดำ 4 ชั้น ถูกทิ้งในป่า คาดถูกโยนลงจากสะพาน ตร.เร่งหาตัวแม่เด็กดำเนินคดี
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบถุงต้องสงสัยภายในมีศพทารก ถูกทิ้งไว้ในป่าริมคลอง ภายในซอยเสด็จแม่บังภัย ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นป่ารกริมคลองลึกเข้าไปจากถนนประมาณ 50 เมตร พบถุงพลาสติกสีดำถูกมัดปากถุงอย่างแน่นหนา ภายในพบศพทารกเพศชาย อายุครบกำหนดคลอด ร่างสมบูรณ์ ยังมีสายรกติดอยู่ ศพถูกห่อด้วยถุงซ้อนกันถึง 4 ชั้น เจ้าหน้าที่จึงทำการกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ก่อนบันทึกภาพและเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งชันสูตร
จากการสอบถาม นายวิรัย อายุ 45 ปี ชาวบ้านผู้พบศพคนแรก เล่าว่า ปกติจะเดินตรวจดูสวนผักและพื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นประจำ ระหว่างเดินผ่านสังเกตเห็นถุงดำต้องสงสัย จึงเปิดออกดู พบเป็นศพเด็กทารกภายในถึงกับตกใจ ก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ คาดว่าถุงอาจถูกโยนทิ้งมาจากสะพานด้านบนแล้วตกมาอยู่ในจุดนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีสังกะสีกั้นทางเข้า คนทั่วไปไม่สามารถเดินเข้ามาได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกหลักฐาน พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางโดยรอบ เพื่อหาเบาะแสผู้ที่นำศพเด็กมาทิ้ง และติดตามตัวแม่เด็กมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป