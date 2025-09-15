ระทึกกลางดึก คนร้ายใช้อาวุธสงคราม ยิงถล่มแคมป์คนงาน ที่พัทลุง

พัทลุง คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแคมป์คนงานก่อสร้างกลางดึก รถแบ๊กโฮ-บ้านชาวบ้านพรุน โชคดีไร้เจ็บ
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม แคมป์คนงานก่อสร้าง ผนังกั้นลำคลองบ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง สร้างความตื่นตระหนกแก่คนงานและชาวบ้านในพื้นที่ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนคาร์บิน จำนวน 12 ปลอก ตกเกลื่อน ห่างจากแคมป์เพียงประมาณ 10 เมตร ตรวจสอบพบรถแบ๊กโฮ 2 คันที่จอดอยู่ด้านหน้าแคมป์ถูกยิงได้รับความเสียหาย คันแรกกระจกแตกจากรอยกระสุน 3 นัด ส่วนอีกคันถูกยิง 3-4 นัด จนกระจกแตกเช่นกัน
นอกจากนี้ บ้านของนายเริม (สงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี ซึ่งอยู่ติดกับแคมป์ ถูกกระสุนทะลุจากรถแบ๊กโฮพุ่งเข้าใส่กระจกหน้าต่างจนแตก โชคดีที่คนในบ้านไม่ได้รับอันตราย
นายศราวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้คุมงานก่อสร้าง เล่าว่า ตนพร้อมคนงานประมาณ 10 คน กำลังพักผ่อนอยู่ภายในแคมป์ จู่ ๆ ได้ยินเสียงปืนดังสนั่น โดยไม่มีเสียงรถหรือฝีเท้าคนร้ายมาก่อน พอสิ้นเสียงปืนก็ไม่กล้าออกมาดู จนกระทั่ง นายวินิต นุ้ยสุด ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับแจ้งและเดินทางมาตรวจสอบ
ขณะเดียวกัน คนงานหญิงรายหนึ่งเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเธอเพิ่งลุกไปเข้าห้องน้ำ พอกลับมานอนก็ได้ยินเสียงปืนถล่มสนั่น หากตนยังยืนอยู่ กระสุนที่ทะลุผ่านรถแบ๊กโฮอาจพุ่งเข้าถูกตัวเองอย่างจัง แต่โชคดีที่ก้มตัวลงนอนได้ทัน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า คนร้ายน่าจะเดินเท้าเข้ามาจากถนนเส้นทางเปลี่ยวและมืด มีทุ่งนาสวนเกษตรของชาวบ้าน ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่รถแบ๊กโฮทั้งสองคันแล้วหลบหนีไป เส้นทางดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร คาดว่าอาจใช้เป็นทางหลบหนีหลังลงมือก่อเหตุ
นายศราวุฒิ ยืนยันว่า ทีมงานทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี เพื่อรับเหมางานสร้างผนังกั้นลำคลองบริเวณคลองบ้านอ้าย และทำงานมาแล้วกว่า 1 เดือน ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งหรือมีปัญหากับใครมาก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมปลอกกระสุนไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้ โดยสาเหตุและแรงจูงใจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อไป