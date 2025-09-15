ไหม้มูลนิธิกระจกเงา อุบลฯ ต้นเพลิงห้องครัว ลามห้องเอกสาร-ห้องทำงาน คาดไฟลัดวงจร

ไฟไหม้มูลนิธิกระจกเงา อุบลฯ ต้นเพลิงห้องครัว ลามห้องเอกสาร-ห้องทำงานจนท. คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลาประมาณ 01.20 น. วันที่ 15 กันยายน ศูนย์วิทยุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสำนักงานมูลนิธิกระจกเงา อุบลราชธานี ถ.ประชาร่วมใจ ซอยคำเจริญ 1 บ้านคำเจริญ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรุดไปฉีดน้ำสกัดเพลิง แล้วรุดไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึง พบเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องครัวอาคารสำนักงานของมูลนิธิกระจกเงา อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ไฟไหม้ที่บริเวณห้องครัวแล้วลุกลามที่เก็บเอกสาร ห้องทำงานเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการสอบถามนายนายสถาพร ศรีแย้ม อายุ 41 ปี ผู้ดูแลมูลนิธิ เล่าว่า ต้นเพลิงเกิดจากที่ห้องครัวของมูลนิธิ สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนทรัพยสินที่เสียหาย มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของ นำบริจาคให้ผู้ยากไร้ ได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างประเมิน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปิดกันพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุไว้ พร้อมประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป