ตร.เร่งล่า คนร้ายบุกยิงแคมป์ก่อสร้างกลางดึก ปูดปมอิทธิพลมืด เข้าข่มขู่ก่อนก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแคมป์ก่อสร้างผนังกั้นลำคลอง บ้านอ้าย หมู่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เมื่อเวลาประมาณตี 1 ของวันที่ 15 ก.ย.
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง พร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำ พบรถแบ๊กโฮ 2 คันถูกกระสุนทะลุกระจกหลายจุด รวมทั้งบ้านชาวบ้านที่อยู่ติดแคมป์ได้รับความเสียหายจากลูกหลง เคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
จากการสอบถาม นายศราวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้คุมงาน กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุมีคนงานพักผ่อนอยู่ราว 10 คน ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นแต่ไม่กล้าออกมาดู จนผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบ
นายศราวุธ กล่าวต่อว่า บริษัทก่อสร้างดังกล่าวมาจาก จ.สระบุรี เพิ่งรับงานก่อสร้างเป็นงานแรกในพื้นที่ จ.พัทลุง โดยประมูลเปิดซองผ่านอีเบดดิ้ง มูลค่า 2,539,000 บาท ระยะทาง 250 กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างมาแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทำให้คนงานหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายฉัตรตะวัน กำเนิดมี อายุ 26 ปี วิศวกรโครงการ เปิดเผยว่า ตนทราบเรื่องหลังจากคนงานโทรแจ้งและเดินทางมาตรวจสอบพบรถแบ๊กโฮถูกยิงเสียหาย พร้อมระบุว่า บริษัทของตนไม่ใช่คนในพื้นที่ มาจากจังหวัดชลบุรี ซึ่งช่วงที่มาทำงานในพื้นที่ป้ายโครงการถูกฉีกทำลายมารอบหนึ่งแล้ว แต่ยืนยันทางบริษัทไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่
อย่างไรก็ดีจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน มีชาย 2 คนบุกเข้ามาข่มขู่คนงานในแคมป์ โดยกำชับให้หยุดทำงานหลังเวลา 17.00 น. อ้างเหตุเสียงดังรบกวน ซึ่งทางบริษัทได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้ว
เบื้องต้น ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจใช้เส้นทางสวนปาล์มด้านหลังโครงการในการลอบเข้ามาก่อเหตุ ก่อนหลบหนีไป ขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยทั้งสองคนมาสอบปากคำ เพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิงถล่ม รวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานในพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อคลี่คลายคดีและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว