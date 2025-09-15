ผักไห่อ่วม บ้านริมน้ำท่วมครึ่งหลัง หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำ 2,000 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำ 2,000 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ล่ำต่ำอยุธยา โดยเฉพาะอำเภอผักไห่ ซึ่งมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน ได้รับผลกระทบหนัก
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบหนัก โดยเฉพาะอำเภอผักไห่ ซึ่งมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน ทำให้ระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง
หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ นายอุบล ชมมะลิ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ ซึ่งบ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ถูกน้ำท่วมกินพื้นที่เกือบครึ่งหลัง ก่อนหน้านี้ได้พยายามยกของขึ้นสูงกว่า 1 เมตรเพื่อป้องกัน แต่ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ยังคงไหลเข้าท่วม
นายอุบล เล่าว่า ตนและลูกชายต้องย้ายออกมาทำโป๊ะนอนกลางน้ำแทน เพื่อเฝ้าบ้านและทรัพย์สิน ยอมรับว่าลำบาก ทุกอย่างต้องซื้อหาด้วยตนเอง แต่ก็จำใจต้องอยู่ให้ได้ เพราะชาวบ้านที่นี่ต้องเผชิญน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงแต่บ้านของนายอุบลเท่านั้น บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยในตำบลท่าดินแดงหลายสิบหลังคาเรือน ต่างเผชิญสภาพเดียวกัน บางครอบครัวต้องอาศัยบ้านญาติชั่วคราว ขณะที่บางรายจำเป็นต้องอยู่เฝ้าบ้านแม้จะลำบาก เพราะไม่มีที่ไป
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่แม้จะรู้ดีว่าน้ำท่วมคือวิถีชีวิตที่ต้องเผชิญเป็นประจำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งกก.สอบ ‘รอง ผกก.’ ข่มขู่หญิงท้อง 5 เดือน เผยเป็นญาติกัน ผู้เสียหายให้อภัย ไม่ติดใจเอาความ
- ดีเดย์เปิดเดินป่า อช.เขาแหลม ผจญภัย ‘สันหนอกวัว ‘กรุ๊ปแรก 2 ตุลาคม 2568
- คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา อดีตเกษตรจังหวัด เมาขับชนตร.จราจร-เด็กอนุบาลดับ โจทก์จ่อยื่นอุทธรณ์เพิ่มโทษ
- ชาวบ้านต.รังกาใหญ่ ผวา เสาไฟฟ้าเอียง หวั่นโค่นลงนา วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข