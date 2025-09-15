น้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง ยาย 81 ยันไม่อพยพหนีน้ำท่วมขอนอนเฝ้าบ้าน

น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง ยาย 81 ยันไม่อพยพหนีน้ำท่วมขอนอนเฝ้าบ้าน
วันที่ 15 กันยายน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,220ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนมทรงตัวใน24ชม.ล่าสุดวัดได้17.22ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน2,000ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 5 แต่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปที่ 2,100ลบ.ม./วินาที ในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัววัดได้ 14.68ม.รทก. ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง
ทางกรมชลประทานยังคงย้ำเตือน 11 จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะยกตัวขึ้นในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น10-15 ซ.ม. ใน 24ชม.
และล่าสุดบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน ในพื้นที่ท้ายเขื่อนของ 3 ตำบล คือ ต.ตลุก ต.หาดอาษา ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำสูง10-60ซ.ม. มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วรวมกว่า 200 หลังคาเรือน ทำให้ประชาชนบางส่วนขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวริมถนนคันคลองมหาราช เพราะไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ แต่ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมอพยพออกจากบ้าน แม้ระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นในอนาคต
อย่างเช่นคุณยายสุด ผิวเณร อายุ 81 ปี ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมของ ต.หาดอาษา เปิดเผยว่า ตนเองไม่อยากที่จะทิ้งบ้านออกไปอยู่ที่อื่น เพราะเป็นห่วงบ้านและข้าวของภายในบ้าน โดยตอนนี้ได้ให้ลูกๆยกเอาเครื่องครัวขึ้นมาไว้บนชั้น 2 ให้แล้ว เพื่อตนจะได้ทำกับข้าวกิน และใช้ชีวิตอยู่บนชั้น 2 ของบ้านช่วงน้ำท่วม