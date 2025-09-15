คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา อดีตเกษตรจังหวัด เมาขับชนตร.จราจร-เด็กอนุบาลดับ โจทก์จ่อยื่นอุทธรณ์เพิ่มโทษ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมา นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.295/2568 ความอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์ นางสาววารุวรรณ แทนสุโพธิ์ โจทก์ร่วมที่ 1 นางสาวสุชาดา ชาลิสาภาดา โจทก์ร่วมที่ 2 นางใจทิพย์ แทนสุโพธิ๋ ผู้ร้องที่ 1 นางเหม็น แทนสุโพธิ์ ผู้ร้องที่ 2 นางกิมเช็ง ชิต ผู้ร้องที่ 3 เด็กหญิงกัญภัทร ฝอยจะบก โดยนางสาวภาวิณี ศรีไสว ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้องที่ 4 ร่วมกันยื่นฟ้องนายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว อายุ 75 ปี อดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชาวต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็นจำเลยในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
พฤติการณ์ความผิดสรุปว่า เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2567 นายสมศักดิ์ จำเลยได้ขับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี สีบรอนซ์เงิน เลขทะเบียน ขง 2408 นครราชสีมา มุ่งหน้ากลับบ้านพักในเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ ขณะรถแล่นผ่านหลักกิโลเมตรที่ 1+450 ทางหลวงหมายเลข 226 ถ.เพชรมาตุคลา จำเลยมีอาการเมาสุราโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ 197 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ รถยนต์และพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.วิมุตต์ แทนสุโพธิ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมือง นครราชสีมา ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกนำเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนและเด็กชายอัษฎาวุธ ผิวสวย อายุ 4 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รร.บ้านดอนขวาง เสียชีวิตรวม 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย
ศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุดโดยให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษและให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ด้วย
ภายหลังฟังคำพิพากษาครอบครัว ร.ต.ท วิมุตต์ รอง สว.จราจร ประกอบด้วยนางใจทิพย์ ภรรยา น.ส วารุวรรณ ลูกสาว และนายวัชรพงษ์ ลูกชาย ได้ปรึกษากับนายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ ทนายความ เพื่อเตรียมยื่นอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษจำเลยและฟ้องร้องทางคดีแพ่ง โดย น.ส วารุวรรณ กล่าวด้วยน้ำตาว่า คำพิพากษาให้จำคุก 2 ปี น้อยเกินไป เนื่องจากเราต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเป็นเสาหลักของครอบครัวมันยิ่งใหญ่มาก สิ่งที่คุณตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีกับเมาแล้วขับมันเป็นภาพชีวิตของใครที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนกันได้ จำเป็นต้องมีด่านเป่าไว้ มิเช่นนั้นก็จะมีการสูญเสียอีกเรื่อยๆ