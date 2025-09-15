ชาวบ้านต.รังกาใหญ่ ผวา เสาไฟฟ้าเอียง หวั่นโค่นลงนา วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไข
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายปราโมทย์ กาดกล้อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่ริมทางและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามาเข้าโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย มีอยู่ 4 ต้น ที่มีลักษณะเอนเหมือนจะโค่นล้มลงพื้น จนอาจเป็นอันตรายแก่ชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านได้
“ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้แจ้งเรื่องไปยังทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่การไฟฟ้าฯ ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด ยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝน สภาพพื้นดินจะอ่อนตัว ตนและชาวบ้านในพื้นที่ เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้นานหลายวัน จะส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าล้มลงไปในนาข้าวของชาวบ้าน จนได้รับอันตรายเนื่องจากเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งชาวบ้านที่มีที่นาอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเหล่านี้ ก็ไม่กล้าลงไปหว่านปุ๋ยในนาข้าวของตัวอง เพราะไม่รู้ว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเมื่อไหร่ เกรงจะโดนไฟดูดได้รับอันตรายจนถึงชีวิต จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหา ปรับตั้งเสาไฟฟ้าให้ตรง และมั่นคงแข็งแรงโดยเร็ว อย่าให้ชาวบ้านต้องอยู่อย่างกังวลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เลย” นายปราโมทย์ ฯ กล่าว