ดีเดย์เปิดเดินป่า อช.เขาแหลม ผจญภัย ‘สันหนอกวัว ‘กรุ๊ปแรก 2 ตุลาคม 2568

ดีเดย์เปิดเดินป่าอช.เขาแหลม
ผจญภัย’สันหนอกวัว’กรุ๊ปแรก2ต.ค.
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาตะนาวศรีใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จะดำเนินการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “เขาสันหนอกวัว” ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ ท้องที่หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ซึ่งลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว จึงมีชื่อเรียกว่า “สันหนอกวัว” โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้เปิดให้ท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีระยะทาง 9 กิโลเมตร ที่ความสูง 1,767 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกำหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าวระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสามารถควบคุมดูแลความปลอดอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ ส่วนด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ได้จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสันหนอกวัวสามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3451-0431 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว ถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อย่างเคร่งครัด
นายโดมกล่าวอีกว่า การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ควรฝึกความแข็งแรงของร่างกายให้พร้อม เพราะเส้นทางมีทั้งความลาดชันและต้องใช้กำลังกายเป็นระยะทางไกล หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์และเตรียมยาประจำตัวให้เพียงพอ การเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ ให้เลือกชุดที่ระบายอากาศได้ดี แขนยาวขายาวเพื่อป้องกันใบไม้บาดและทาก แมลงกัดต่อย เตรียมเสื้อกันหนาวสำหรับอากาศเย็นและลมแรงด้านบน ให้ใช้รองเท้าเดินป่าหุ้มส้น ที่มีดอกยางยึดเกาะได้ดี และสวมใส่พอดีกับเท้า ส่วนถุงมือมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบางช่วงที่ต้องจับเชือกไต่ขึ้นลงเขา ไฟฉายก็สำคัญมาก เพราะทางเดินอาจจะมืดในช่วงเย็นหรือกลางคืน ชุดเดินป่าและตั้งแคมป์ เตรียมอุปกรณ์จำเป็น เช่น เต็นท์ที่นำมาควรเป็นแบบน้ำหนักเบา ถุงนอน และผ้าคลุม ควรต้องป้องกันหมอกได้ และอย่าลืมนำยาสามัญประจำบ้านประเภทยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ยาแก้แพ้ ยาทาแก้คัน และยาสำหรับป้องกันทากมาด้วย
“การท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติระยะไกล เชื่อว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องพกอุปกรณ์สื่อสารมาด้วยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากบนสันหนอกวัวนั้นไม่มีไฟฟ้าจึงขอให้นำพาวเวอร์แบงก์ชาร์จให้เต็มติดมาด้วย และควรเตรียมน้ำดื่มประเภทที่มีเกลือแร่ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำระหว่างเดินขึ้นลงเขา ด้านอาหาร ควรเตรียมอาหารประเภทอาหารสำเร็จรูป ที่ง่ายต่อการปรุงในการรับประทาน”
นายโดมกล่าวทิ้งท้ายว่า การเตรียมตัวขอให้จองการเดินทางกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมล่วงหน้า เพราะมีข้อกำหนดในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อมาถึงเอกสารที่เตรียมไว้ต้องพร้อมเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หากลืมนำติดตัวมาด้วยจะทำให้นักท่องเที่ยวเสียโอกาสและเวลา ขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทาง
“ขอแนะนำว่า ถ้านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอให้มาถึงจุดลงทะเบียนที่บริเวณจุดชมวิวป้อมปี่ก่อน 1 คืน เพื่อความสะดวกและไม่เร่งรีบ การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนขึ้นเขา โดยนักท่องเที่ยวสามารถจ้างลูกหาบเพื่อช่วยขนสัมภาระได้”