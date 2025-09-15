แม่ค้าชัยนาทผวา ถูกอายัดบัญชี งดรับสแกนจากคนแปลกหน้า
วันที่ 15 กันยายน จากกระแสร้อนแรงเกี่ยวกับการถูกอายัดบัญชีธนาคารของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเปิดบัญชีม้า เพื่อก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทีมข่าวมติชน จึงลงพื้นที่ พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดรับบริการสแกนคิวอาร์โค้ด จ่ายค่าสินค้าในพื้นที่ จ.ชัยนาท โดยนางศศรัตน์ ทั่งทอง แม่ค้าตลาดวัดท่าช้าง ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาทกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในส่วนของตนเองก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับกระแสการถูกอายัดบัญชีอยู่บ้าง แต่ก็จำเป็นต้องรับสแกนจ่ายค่าสินค้าอยู่ เพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มที่ไม่พกเงินสด ซึ่งจะจ่ายค่าสินค้าผ่านการแสกนจ่าย ซึ่งถ้าทางร้านปฏิเสธการรับสแกนจ่าย ก็จะเสียลูกค้าไปจำนวนมาก ยอดขายก็ตก แต่ก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นคือคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยก็จะปฏิเสธการโอนจ่าย โดยบอกไปตรงๆว่า ไม่สะดวกที่จะดรับโอนทางออนไลน์ในระยะนี้ ซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้าใจ และคนที่ไม่พอใจเดินหนีไปเลยก็มี
ด้านนางนิตยา พุ่มมูล แม่ค้าอีกรายก็บอกว่า สำหรับตนเองแล้ว เรื่องอายัดบัญชีก็กลัว แต่กลัวขายไม่ได้มากกว่า จึงยังรับแสกนจ่ายตามปกติ แต่ก็คัดลูกค้าด้วยความระแวดระวังมากขึ้น ถ้าคนใหนไม่คุนหน้าหรือมีท่าทีน่าสงสัย หรือไม่น่าไว้ใจก็จะขอเป็นเงินสดแทน ซึ่งในกรณีการอายัดบัญชีนี้ ตนเองก็อยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน เศรษฐกิจฐานรากจะแย่ เพราะค้าขายไม่สะดวกจากปัญหาที่ภาครัฐกำหนดขึ้น