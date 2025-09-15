วันแรกรับสมัครชิง นายก อบต.สาคู คึกคัก 2 ทีมลงชิงชัย กำหนดเลือกตั้ง 26 ตุลาคมนี้

สนามเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดรับสมัคร นายก อบต.สาคู วันแรกคึกคัก 2 ทีมลงชิงชัย กำหนดเลือกตั้ง 26 ตุลาคมนี้
เมื่อวันที่ 15 กันยายน จากการที่ นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้วันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15–19 กันยายน 2568 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบต.สาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู มีประชาชน ในพื้นที่เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครเลือกตั้งกันจำนวนมาก โดยมีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง 2 ทีมใหญ่ ได้แก่
1.ทีมพลังสาคู นำโดย ร.ต.ท.เอกพจน์ พังงา เปิดตัวด้วยนโยบาย “เปิดกิจการสภาสู่ประชาชน” มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมสภา การรับฟังปัญหา ไปจนถึงการถ่ายทอดสดการทำงาน
2.ทีมรักสาคู นำโดย นายตฤณ ปัญญาไวย์ หรือ “นายกน้อย” อดีตนายก อบต.สาคู 3 สมัย ชูนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เน้นพัฒนาตำบลสาคูให้เป็น “ตำบลแห่งโอกาส” ด้วยการทำงานแบบใกล้ชิดประชาชน มุ่งสานต่อโครงการเดิมและริเริ่มโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ปรากฏว่า ทีมพลังสาคู ของ ร.ต.ท.เอกพจน์ ได้หมายเลข 1 ทีมรักสาคู ของ นายตฤณ ได้หมายเลข 2 สร้างเสียงเชียร์จากกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายอย่างคึกคัก
ทั้งนี้ การเมืองระดับท้องถิ่นสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เป็นพื้นที่หนึ่งที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต