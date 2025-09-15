ป.ป.ช.ภาค 9 มีมติเอาผิดอาญา-วินัย อุทิศ ชูช่วย อดีตนายก อบจ.สงขลา กับพวก ทุจริตจัดจ้างทำคู่มือเลือกตั้ง

ป.ป.ช.ภาค 9 แถลงผลการปฏืบัติงานในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ มีหลายคดีสำคัญ โดยเฉพาะการกล่าวหาอดีตนายก อบจ.สงขลา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยทุจริต ขณะที่ภาคประชาชนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ร่วมป้องปรามการทุจริต
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 อ.เมือง จ.สงขลา แถลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 9 นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ชภาค 9 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพัทลุง ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ 4 เรื่อง ป.ป.ช.สตูล 1 เรื่อง ป.ป.ช.ตรัง 1 เรื่อง ป.ป.ช.สงขลา 1 เรื่อง ป.ป.ช.ปัตตานี มีเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา 1 เรื่อง และชี้มูลความผิด 1 เรื่อง ป.ป.ช.สงขลา 1 เรื่อง และ ป.ป.ช.ภาค 9 จำนวน 1 เรื่อง
เรื่องน่าสนใจคือการกล่าวหา นายอุทิศ ชูช่วย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา กับพวก รวม 13 คน กรณีจัดจ้างทำคู่มือประชาชน เพื่อเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา โดยวิธีพิเศษ มีการกำหนดราคาหนังสือสูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยทุจริต อันทำให้เกิดความเสียหายแกj อบจ.สงขลา รวมเป็นเงิน 13,195,584 บาท โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินการทางอาญาและทางวินัย
อย่างไรก็ตาม การแถลงการณ์ดำเนินงานในครั้งมีเครือข่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายบ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดสงขลา นำโดย นายเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์ นายสมโภช โชติชูช่วง นายอนันธ์ หยดย้อย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของ ป.ป.ช. พร้อมมีข้อเสนอแนะให้ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุก พร้อมสร้างเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบป้องปรามการทุจริต ที่สำคัญอยากให้มีการดำเนินคดี ไต่สวน และชี้มูลความผิดให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจะได้สร้างความเกรงกลัวให้กับผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริต โดยเฉพาะการประมูลงานด้วยวิธีพิเศษ วิธีเจาะจง ซึ่ง ป.ป.ช.ภาค 9 จะรับไปเพื่อพิจารณาต่อไป