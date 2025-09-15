ฝนตกหนัก! แม่น้ำสะแกกรังเอ่อท่วมชุมชนพิชัยสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตั้งเครื่องสูบระบายน้ำออก

แม่น้ำสะแกกรังบวกฝนตกหลัก ทะลักท่วมบ้านเรือนชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี เร่งระดมเจ้าหน้าที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ3ตัวช่วยระบายน้ำออก ขนย้ายของขึ้นที่สูง และตั้งจุดทำที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ในเขตชุมชนพิชัยสวรรค์ ชุมชนเทศบาล 2 หลังมวลน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสะแกกรังและเป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยที่ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว ซึ่งระดับความสูงของน้ำที่ท่วมขังประมาณ 50-60 เซนติเมตร
ทางด้าน นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สั่งการควบคุมงานเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที โดยเบื้องต้นได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก รวมเป็น 3 ตัว เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากจุดที่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมกับเร่งช่วยขนย้ายของขึ้นที่สูง และตั้งจุดทำที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน อีกด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า ด้วยจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว ด้วยกัน 6 จุด เพื่อเร่งระบายน้ำในตัวเมืองออกจากเร่งด่วน แต่ด้วยตอนนี้ในพื้นที่ได้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในตอนนี้ ซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้ดำเนินการระดมเจ้าหน้าช่วยขนของและตั้งจุดทำที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชน