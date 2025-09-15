ปปช.ภาค9 ชี้มูลความผิด-ตั้งข้อกล่าวหา ‘นักการเมืองท้องถิ่น-อดีตนายอำเภอ-ผอ.สพป.’ เพียบ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ภาค 9 และ ปปช.ประจำจังหวัดในเขต 9 ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินนงาน มีนายทวิชาติ นิลกาญจน์ รองเลขาธิการ ปปช.เขต 9 ประธานพร้อมด้วย ผอ.ปปช.ประจำจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
นายราม วสุธนภิญโญ ผอ.ปปช.สงขลา กล่าวว่า ปปช.สงขลาชี้มูลความผิด นางชฏามณี ชาติวัฒนา พนักงานธุรกการ ทม.คลองงแห อ.หาดใหญ่ กับพวก 2 คน กรณีจ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กทำถังขยะสำเร็จรูปราคาสูงเกินจริง นายประภัย เพ็ชร์สุวรรณ อดีตนายก อบต.วัดขนุน อ.สิงหนคร กับพวก 4 คน ทุจริตจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2,800 ชุด
นายรามกล่าวว่า ปปช.กล่าวหานายอุทิศ ชูช่วย อดีต นายก อบจ.สงขลากับพวก 13 ราย จากกรณีจัดจ้างทำคู่มือประชาชน เพื่อเผยแพร่การเลือกตั้งปี 55 จำนวน 446,400 เล่น งบประมาณ 18.8 ล้านบาท โดยวิธีการพิเศษ ราคาหนังสือสูงเกินจากราคาท้องตลาดเล่มละ 29.56 บาท และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยทุจริต
นายทวิชาติ กล่าวว่า ปปช.สตูล ชี้มูลความผิดทางวินัย นายสมชาย ศรีวิรัตน์ อดีต นายก ทต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง กับพวก 3 ราย กล่าวหาจากกรณีตรวจรับและเบิกจ่ายเงินกรณีจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย ไม่ตรงตามสัญญา
“ปปช.พัทลุง ชี้มูล นายณรงค์ ศรีละมุล อดีต ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมพวก 6 ราย ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 63 ทำให้ราชการเกิดความเสียหายแก่ระบบราชการ”
นายทวิชาติกล่าวว่า ปปช.ปัตตานี เผยว่าศาลมีคำพิพากษา ผู้ถูกกล่าวหา นายอดุลย์ หมีดเส็น อดีตนายอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมพวก 2 ราย ร่วมกันเรียกและรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน แบบ ป.3 จากผู้ยืนคำขออนนุญาต