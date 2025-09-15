รักษาการเจ้าอาวาส จ่อจัดกิจกรรมทุกวันพระ ตั้งปณิธาน ทำวัดพระบาทน้ำพุ ให้เป็นที่เรียนสงฆ์

รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุ นำสวดมนต์ขัดเกลาจิตใจ ลดโลภ-โกรธ-หลง ตั้งปณิธาน จัดกิจกรรมทุกวันพระ ดึงศรัทธากลับสู่วัดอีกครั้ง ทำให้วัดพระบาทน้ำพุเป็นวัด-ที่เรียนของสงฆ์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สวดมนต์เพื่อขัดเกลาเป็นการปฏิบัติทางจิตใจที่ช่วยลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำให้จิตใจสงบ มีสติ และเกิดปัญญา สามารถทำได้ด้วยการสวดบทสวดต่างๆ เช่น บทสวดอิติปิโส ภะคะวา หรือบทสวดอื่นๆ ด้วยความตั้งใจและความศรัทธาอย่างแท้จริง เพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรม นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้น โดยนำพระจากวัดต่างๆ มาทำพิธีสวด พร้อมทั้งชาวบ้านที่ถือศีล 100 กว่าคน มาร่วมกันสวดมนต์ในพระอุโบสถวัดพระบามน้ำพุ
พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวว่า สาเหตุของการที่นำพระสงฆ์ และผู้ศีลมาสวดมนต์ในวันนี้ ก็ถือโอกาสในวันนี้เป็นพระจึงเป็นโอกาสที่จะรวมความเป็นหนึ่ง ที่จะทำให้วัดพระบาทน้ำพุคือวัด แต่วัดจะต้องจัดกิจกรรมของสงฆ์บ้าง และต่อจากนี้ไปวัดพระบาทน้ำพุจะมีกิจกรรมทุกวันพระ ต่อไปวัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานที่การเรียนของพระสงฆ์
รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยังกล่าวด้วยว่า ประโยชน์ของการสวดมนต์เพื่อขัดเกลาสร้างความสงบในจิตใจช่วยลดความเครียด ความวุ่นวายในจิตใจ ทำให้จิตใจนิ่งสงบและผ่อนคลายส่งเสริมสติและสมาธิเป็นการฝึกสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับคำสวด ทำให้มีสติสัมปชัญญะ เกิดปัญญาการเข้าใจคำสอนในบทสวดช่วยให้เกิดปัญญา รู้จักกลไกของความทุกข์และวิธีดับทุกข์ได้ ลดกิเลสช่วยขัดเกลาจิตใจให้ลดละกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง สร้างคุณธรรมและจริยธรรม นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติที่ดี สร้างพลังบวกเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสงบและพลังงานบวกให้กับตนเองและผู้อื่น คือเราจะต้องทำให้วัดเป็นวัด ให้ความเชื่อมั่น หรือภาพลักษณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง