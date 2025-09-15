กรมอุทยานฯ เล็งปลดล็อกเหี้ย ดันเป็นสัตว์ศก.-สถานีเพาะเลี้ยงป่าเขาสน เพาะแม่พันธุ์พร้อมขายราคา 500 บาท
หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีมติเพื่อปลดล็อก และผลักดันให้ตัวเหี้ย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้สามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพาะเลี้ยงขายได้ โดยผู้เลี้ยงจะต้องมีใบอนุญาต และต้องซื้อตัวเหี้ยจากสถานที่ ที่มีใบรับรองการจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ตั้งอยู่ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ถือเป็น 1 ในสถานที่ของทางกรมอุทยานฯ มีการเลี้ยงตัวเหี้ยไว้จำนวนมาก ที่ได้มาจากปัญหาตัวเหี้ยไปรบกวนพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตชุมชนจากจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้จับมาปล่อยไว้ดูแลในสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน มีตั้งแต่ตัวขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อยู่รวมกันราวประมาณมากกว่า 300 ตัว และแยกกรงของพ่อ แม่พันธุ์ ประมาณ 250 – 300 ตัว โดยตัวเล็กมักจะถูกตัวใหญ่ทำร้าย จึงต้องขึ้นไปหลบอาศัยอยู่บนต้นไม้บ้าง หลบในหลุม และโอ่งบ้าง ส่วนบางตัวที่มีสุขภาพแข่งแรง สามารถเป็นพ่อ แม่พันธุ์ได้ ก็จะถูกคัดแยกไปอยู่ในกรงอีกต่างหาก และบางตัวก็วางไข่ เพื่อรอทางกรมอุทยานฯ ปลดล็อก เตรียมไว้จำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจต่อไปได้
นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน กล่าวว่า ส่วนของเขาสน ตัวเหี้ยที่ได้มาแต่ก่อน จะเป็นสัตว์ป่าที่แก้ไขให้กับราษฎรรวมกว่า 300 ตัว แต่ที่นับได้จากสายตาประมาณกว่า 200 ตัว ปีหน้าถ้าพร้อมในการเพาะขยายพันธุ์ ที่จะสนับสนุนให้กับราษฎรประสงค์อยากเลี้ยงประมาณ 250 ตัว เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ส่วนการเลี้ยงไม่ยาก เพราะเหี้ยกินหลากหลาย ในระบบนิเวศน์เป็นตัวกลไกที่กินซากสัตว์อยู่แล้ว แต่การเลี้ยงจะต้องมีพื้นที่น้ำให้ด้วย เพราะเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับน้ำมาก ส่วนของโรงเรือนจะทำเป็นฉากเรียบป้องกันไม่ให้ปีนขึ้นได้ หลังคาเอียงเฉียง 45 องศา อาหารให้กินวันเว้นวัน ส่วนการผสมพันธุ์จะเริ่มเดือนพฤษภาคม จะมาคลอดลูกเดือนสิงหาคม – กันยายน หลังจากเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนที่ฟักไข่แล้ว ไข่จะใช้เวลาประมาณ 6 – 7 เดือน หรือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ก็จะฟักเป็นตัวลูกออกมา
ตอนนี้ทางกรมอุทยานฯ กำหนดราคาอยู่ตัวละ 500 บาท แต่ขั้นตอนจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน เรื่องการกำหนดราคา ถึงจะจำหน่ายได้ ถ้ามีคนสนใจสามารถไปติดต่อที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพฯ ทางสำนักสัตว์ป่าจะส่งเอกสารเรื่องมาให้สถานีเขาสนฯ เพื่อให้จำหน่ายเหี้ยออกไปได้ ไม่ใช่ราษฎรจะนำเงินสดมาซื้อแล้วเอาไปเลี้ยงได้ จะต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นก่อน
นายภาคภูมิ กล่าวว่า เหี้ยค่อนข้างเป็นสัตว์ตัวใหม่ ถ้าใช้คำว่าสัตว์เศรษฐกิจจะไปถึงหรือไม่ ยังไม่มั่นใจ ในส่วนเรื่องการจะทำอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ตนเองมองว่าถ้าจะไปได้ น่าจะต้องมีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น บ่อเลี้ยงจระเข้ ที่เลี้ยงจระเข้อยู่แล้วและเพิ่มเติมเลี้ยงเหี้ยไปด้วย คิดว่าพอไปได้ และอาจจะมีผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้และหนังเหี้ยส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนมองว่าน่าจะไปได้มากกว่า กระจายกลุ่มการเข้าถึงมากกว่า คือ เรื่องสัตว์เลี้ยง บางคนชอบสัตว์แปลก บางคนเรียกดราก้อน ถ้าอย่างอินโดนีเซีย จะเรียก โคโมโดดราก้อน จริง ๆ ตัวเหี้ยคือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่รองจากโคโมโดเป็นอันดับ 2 เลยทำให้มีคนชื่นชอบ บางคนอาจไปปรับปรุงสายพันธุ์ให้เกิดสีประหลาด เช่น สีดำ สีขาว สีเหลืองในภายภาคหน้า
ส่วนการจำหน่ายออกไป จะไปพร้อมกับไมโครชิพ โดยคิดพ่อ แม่พันธุ์ตัวละ 400 บาท ค่าไมโครชิพ ราคา 100 บาท รวมเป็นเงินตัวละ 500 บาท ซึ่งเหี้ยก็ยังอยู่ในสถานะสัตว์ป่าที่คุ้มครอง สามารถเพาะเลี้ยงได้ ไม่ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย ย้าย ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักพื้นที่บริหารอนุรักษ์ ที่ดูแลแต่ละพื้นที่ทราบรายละเอียด เพื่อให้มีการควบคุมดูแล จากการฝังไมโครชิฟของแต่ละตัว จะได้ไม่ต้องมีการเกิดการครอบซ้ำเกิดขึ้น เช่น ไม่เอาตัวเหี้ยที่อื่นมาสวมกัน
สำหรับพื้นที่การเลี้ยงควรสร้างกรงเลี้ยงที่เหมาะสมจะมีขนาด 40 คูณ 40 เมตร สามารถเลี้ยงได้ประมาณ 100 ตัว หากเลี้ยงจำนวนที่มากเกินไป จะทำให้เกิดความแออัดได้ ส่วนการให้อาหารจะเป็นเครื่องในสัตว์ วันเว้นวัน หรือ สัปดาห์ละ 3 วัน มีบ่อน้ำ ต้นไม้ใหญ่ และโอ่งผ่าครึ่งวางอยู่ในร่มไม้ เพื่อให้เหี้ยหลบอาศัย บางตัวจะชอบขุดรูอยู่ ขณะที่ตัวเล็กก็หลบหนีปีนขึ้นไปอาศัยบนต้นไม้ เพื่อเอาตัวรอดจากการถูกทำร้ายได้ ถือเป็นวัฏจักรและวงจรการเอาชีวิตรอดของตัวเหี้ยที่อนาคตจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ หรือไม่ก็ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และผู้นิยมสัตว์แปลก สัตว์เลี้ยงที่มีสีสวยงาม ทั้งนี้ก็คงต้องรอติดตามการปลดล็อกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ตัวเหี้ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้หรือไม่