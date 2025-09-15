ครอบครัวทรุดร่ำไห้ สาวขับรถไปรับลูก ถูกกระบะพุ่งชนตกคู่น้ำ คู่กรณีล่องหน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 15 กันยายน ร.ต.ท.ศุภวัชร์ เชื้อศักดิ์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 2 คัน ตกลงคูน้ำข้างถนนสายชุมพร-ระนอง หลักกม.ที่ 14-15 หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จึงพร้อมด้วยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ (กู้ภัยสายชลชุมพร) แพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เร่งไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าไปสี่แยกปฐมพร เยื้องทางเข้าวัดถ้ำสนุก พบรถยนต์โตโยต้า เฟอร์จูนเนอร์สีขาว สภาพพลิกหงายท้องจมน้ำครึ่งคัน ชาวบ้านเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากรถ ทราบชื่อคือ น.ส.จีระภา อายุ 44 ปี ชาว จ.ชุมพร สภาพแน่นิ่ง ไม่พบชีพจร หน่วยกู้ชีพฯ พยายามทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ใกล้กันพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำ 4 ประตู ตกอยู่ในคูน้ำข้างทาง แต่ไม่พบคนขับรถกระบะคันดังกล่าว ส่วนไหล่ทางมีร่องรอยลื่นไถลเป็นทางยาวประมาณ 50 เมตร ขณะที่สามีและญาติที่เดินทางมายังที่เกิดเหตุทรุดร่ำไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
สอบถามนายอนุรักษ์ อายุ 47 ปี สามีผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ภรรยาได้ขับรถออกไปรับลูกที่โรงเรียนในตัวเมืองชุมพร โดยมีพี่สาวตนขับตามหลังมา พี่สาวบอกว่าภรรยาตนขับรถอยู่เลนซ้าย ส่วนกระบะคู่กรณีเหมือนกับเสียหลักแล้วมาชนท้าย ก่อนจะพุ่งตกลงข้างทางทั้งสองคัน ซึ่งมีกล้องหน้ารถบันทึกไว้ได้
ด้าน น.ส.เดือน และน.ส.มิ้น อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ กล่าวว่า ได้ยินเสียงดังโครม จึงรีบวิ่งมาดูพร้อมกับชาวบ้าน พบว่ามีรถตกลงคูน้ำข้างทาง มีผู้หญิงติดอยู่ในรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ 1 คน คาดเข็มขัดนิรภัย ร่างจมน้ำ จึงช่วยกันเร่งนำออกจากรถ พบอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว และรีบแจ้งกู้ภัยให้การช่วยเหลือ
ขณะนั้นมีหญิงอายุประมาณ 35-40 ปี สวมเสื้อสีดำ รับว่าเป็นคนขับรถกระบะสีดำมาคนเดียว ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่สักพักหญิงคนดังกล่าวเดินข้ามถนนหายไปจากที่เกิดเหตุและไม่เห็นอีกเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเก็บร่องรอยหลักฐาน พร้อมทั้งสอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุ เพื่อติดตามคนขับรถคู่กรณีมาสอบปากคำ เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป