ดับปริศนา สาววัย 26 ถูกพบเสียชีวิตเปลือยกาย ในโรงแรมภูเก็ต ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานโรงแรมแจ้งเหตุ หลังพบศพสาวไทยเปลือยกาย ในห้องพักโรงแรม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่เกิดเหตุ พบร่างผู้หญิงชาวไทยอยู่ในสภาพเปลือยกายนอนตะแคง อยู่ใต้ โทรทัศน์ ทราบชื่อ นางเอ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี ภายในห้องพัก บนโต๊ะมีไวน์และแก้วไวน์วางอยู่ และพบกระเป๋าสะพายของผู้เสียชีวิต
จากนั้นประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ร่วมชันสูตรพลิกศพ เบื้องต้น พบว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ตามร่างกายไม่พบบาดแผลจากการโดนทำร้าย ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต ทางตำรวจกำลังเร่งสอบสวน